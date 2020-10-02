Мыльный пузырь: Монако отдал Базелю бразильского защитника

"Монако" отдал в годичную аренду "Базелю" с правом выкупа левого защитника Жорже.

24-летний бразилец достался монегаскам за 8,5 млн евро в 2017 году и должен был стать заменой Бенжамену Менди, но провалился и последние годы провел в арендах в "Порту" и "Сантосе". Да и там тоже совсем не впечатлил.

Любопытно, что Жорже стал аж 38-м игроком, от которого "Монако" избавился текущим летом. Таковы масштабы кадровой чехарды, захлестнувшей княжество в последние годы.

При этом за деньги монегаски в текущее трансферное окно продали только пятерых игроков (рекорд - 4,5 млн за Кевина Ндорама). Остальные - это аренды (Кейта, Аолу и др) и разрывы контрактов (Субашич, Чадли, Адама Траоре).