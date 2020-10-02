ПСЖ - Анже 6:1. Поиздевались на славу

Во французском футболе последних 7-8 лет есть такой жанр - "матчи "ПСЖ" против середняков и аутсайдеров". Годы идут, а там мало что меняется.

В таких играх Париж действует с невероятным запасом, забивает много простых голов, под настроение даже выдает что-то гениальное, а вот соперник, ментально проигравший еще до стартового свистка, рассчитывает максимум на гол престижа. И таких поединков по 15-20 в каждом сезоне.

Сегодняшняя игра с "Анже" именно из этой оперы. "ПСЖ" начал с шедевра - Алессандро Флоренци забил дебютный гол во Франции таким ударом, что его точно долго не забудут.

Под конец первой половины сверкнул мастерством Мбаппе, обыгравший двоих на носовом платке - и вот уже 2:0. Еще одна грубая ошибка центра защиты "Анже" сразу после перерыва - и вот фаворит уже громит соперника.

"Анже" сразу не развалился, а забил гол престижа - центрбек Исмаэль Траоре настолько хорош при стандартах, что отличился третий раз в шести турах. Могли "Ле Ско" рассчитывать и на большее, но распиаренный Аит-Нури ошибся с передачей на пустые ворота. "ПСЖ" моментально ответил: Баккер прострелил, а Дракслер с рикошетом вогнал мяч под перекладину. А потом еще и Гана Гуйе издали бахнул как надо. И все это вообще без нервов и почти в пешем темпе.

Мяч Мбаппе в концовке - как квинтэссенция всей игры. Нельзя победить Париж с такими дырами в защите, да еще и без стопроцентного настроя. "Ле Ско" были наказаны за отношение к чемпиону как к рядовому сопернику.

Благодаря разгрому "ПСЖ" набрал 12 очков и поднялся в зону ЛЧ. До лидера - "Ренна" - остался всего один балл, но у бретонцев есть игра в запасе. "Анже" остался в середине таблицы с 9 баллами. В этом чемпионате команда Стефана Мулена пока набирает очки только дома.

Париж. «Парк де Пренс»

«ПСЖ» - «Анже» - 6:1

Голы: Флоренци, 7, Неймар, 36, 47, Дракслер, 57, Гуйе, 71, Мбаппе, 84 - И. Траоре, 52

«ПСЖ»: Навас - Флоренци (Дагба, 72), Маркиньос, Кимпембе (Дьялло, 72), Баккер - Дракслер (Гуйе, 64), Паредес (Эррера, 64), Верратти (Сарабия, 82), Неймар - Мбаппе, Икарди

«Анже»: Бернардони - Бамба (Мансо, 77), И. Траоре, Павлович, Эбуссе, Аит-Нури (Шо, 82) - Тиуб (Кабо, 68), Кулибали, Капель (Мангани, 77), Фульжини - Баокен (Дьони, 68)

Предупреждения: Кимпембе, 33 - Баокен, 30, Кабо, 73