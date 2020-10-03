Франция
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Первый гол - и сразу шедевр. Как Флоренци шокировал вратаря Анже
Алессандро быстро стал своим в "ПСЖ"
Правый защитник Алессандро Флоренци перебрался в Париж на правах аренды в прошлом месяце, а сегодня забил дебютный гол за команду гениальным ударом с острого угла.
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Жертвой итальянца стал "Анже" и его вратарь Поль Бернардони, который неосмотрительно сделал несколько шагов вперед, за что и был эффектно наказан.
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Ди (Киев)
03.10.2020 в 01:03
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