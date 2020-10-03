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Первый гол - и сразу шедевр. Как Флоренци шокировал вратаря Анже

Франция
(2 голосов)

Алессандро быстро стал своим в "ПСЖ"

Первый гол - и сразу шедевр. Как Флоренци шокировал вратаря Анже
Новина українською

Правый защитник Алессандро Флоренци перебрался в Париж на правах аренды в прошлом месяце, а сегодня забил дебютный гол за команду гениальным ударом с острого угла.

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Жертвой итальянца стал "Анже" и его вратарь Поль Бернардони, который неосмотрительно сделал несколько шагов вперед, за что и был эффектно наказан.

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В статье: Алессандро Флоренци Пари Сен-Жермен (Париж) Анже Поль Бернардони
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Ди (Киев)
03.10.2020 в 01:03
Красиво...
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