Первый гол - и сразу шедевр. Как Флоренци шокировал вратаря Анже

Правый защитник Алессандро Флоренци перебрался в Париж на правах аренды в прошлом месяце, а сегодня забил дебютный гол за команду гениальным ударом с острого угла.

Жертвой итальянца стал "Анже" и его вратарь Поль Бернардони, который неосмотрительно сделал несколько шагов вперед, за что и был эффектно наказан.