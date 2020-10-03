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Гейм, сет, матч. ПСЖ - Анже 6:1. Видео голов и обзор матча

Франция
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Чемпионская игра

Гейм, сет, матч. ПСЖ - Анже 6:1. Видео голов и обзор матча
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Неймар, Мбаппе и компания в 6-м туре не оставили малейших шансов середняку французского чемпионата, который неожиданно решился играть на "Парк де Пренс" в открытой манере с регулярными вылазками на чужую половину.

У Парижа отмечаем шедевр от Алессандро Флоренци, блестящую технику Килиана Мбаппе и необыкновенное везение - сразу три мяча влетели в сетку с рикошетами.

"ПСЖ" - "Анже" - 6:1

Голы: Флоренци, 7, Неймар, 36, 47, Дракслер, 57, Гуйе, 71, Мбаппе, 84 - И. Траоре, 52

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В статье: Неймар Алессандро Флоренци Пари Сен-Жермен (Париж) Анже Килиан Мбаппе
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