Франция
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Ругани проходит медобследование в Ренне
Защитник проведет следующий год в Лиге 1
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани близок к переходу в "Ренн".
Центрбек переберется в французский клуб на правах аренды без права выкупа. Аренда обойдется в 1,5 млн евро.
Сегодня утром итальянец прибыл на медобследование. Вскоре о сделке будет объявлено официально.
Напомним, в этом сезоне будет выступать в групповом раунде Лиги Чемпионов.
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