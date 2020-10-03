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Ругани проходит медобследование в Ренне

Франция
(2 голосов)

Защитник проведет следующий год в Лиге 1

Ругани проходит медобследование в Ренне
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Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани близок к переходу в "Ренн".

Центрбек переберется в французский клуб на правах аренды без права выкупа. Аренда обойдется в 1,5 млн евро.

Сегодня утром итальянец прибыл на медобследование. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

Напомним, в этом сезоне будет выступать в групповом раунде Лиги Чемпионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Ренн (Франция) Даниэле Ругани
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