Ругани проходит медобследование в Ренне

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани близок к переходу в "Ренн".

Центрбек переберется в французский клуб на правах аренды без права выкупа. Аренда обойдется в 1,5 млн евро.

Сегодня утром итальянец прибыл на медобследование. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

Напомним, в этом сезоне будет выступать в групповом раунде Лиги Чемпионов.