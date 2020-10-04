Мафиозный футбол Марселя: вымогательства, угрозы и отмытые миллионы

На неделе в Марселе прошла масштабная облава. 122 стража порядка нагрянули в десятый округ, где повязали 17 человек - преимущественно мелкую сошку из местной банды "Ла Капеллет", но также попалась и крупная рыба.

Украинскому читателю мало что скажут имена Жозе Аниго и Жан-Люка Баррези. Мы привыкли думать, что вся несправедливость сосредоточена у нас, когда на Западе давно уже посадили всех преступников, добились кристально честного правосудия и живут почти в раю. Баррези и Аниго эту теорию бессовестно опровергают.

Первый - классический бандит. Он годами берет свою долю с каждой сделки марсельского "Олимпика", и все ему платят. Иначе в городе не выжить.

Второй - экс-футболист "Марселя", который потом работал с молодежкой, был спортдиром, а в сезоне-2013/14 даже возглавлял первую команду. И еще он друг детства братьев Баррези и мостик, связывающий футбольный Марсель с уголовным.

Жозе Аниго

Позавчера они синхронно попали за решетку вместе со своим боссом - "последним крестным отцом" портового города Мишелем Кампанеллой. И, конечно, им опять все сойдет с рук, как это происходит уже не один десяток лет.

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La Provence уже разъяснила, что новое дело касается июльского трансфера 18-летнего Исаака Лихаджи из "Марселя" в "Лилль". Аниго, Баррези, Кампанелле и остальным шьют создание ОПГ, вымогательство и отмыв денег. При аресте у них конфисковали 410 тысяч евро, элитные автомобили, часы, много оружия. Всех деталей полиция не раскрывает, но и так картина понятна.

В 2018 году журналист Жером Пьерра выложил в сеть громадное расследование "Вещественные доказательства", в котором собрал воедино десятки свидетельств о бесчинствах марсельской футбольной мафии. Для Пьерра согласились говорить бывшие полицейские, агенты и даже сами гангстеры. Но спустя год дело развалили еще до суда.

Бывший генеральный директор "Марселя" Этьен Чеккальди уверен, что Баррези - необыкновенная личность.

"Он бы прекрасно вписался в фильмы Серджо Леоне. У этого человека невероятная харизма. Один его взгляд выдает непререкаемый авторитет".

Жан-Люк Баррези

Старший брат Жан-Люка Бернар еще в тюрьме - ему дали десять лет за нападение на инкассаторов. Младший Баррези действует тоньше. Чеккальди называет имя Жульена Со, помощника Жан-Люка, который вмешивался во все сделки до прихода в "Марсель" Робера Луи-Дрейфуса в 2006 году.

"Со умел убеждать. Он вызывал к себе игроков, которые отказывались ему платить, и обещал отрубить им ноги, чтобы вместо футбола они продавали салат на рынке капуцинов. Ему никто не смел перечить".

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Способов заработка на футболе у мафии хоть отбавляй. Чаще всего Баррези и компания брали свою долю с агентских комиссионных при продажах игроков "Марселя". Иногда они обращались напрямую к футболисту и навязывали ему своего агента. В некоторых случаях мафии доставалась даже часть зарплаты клиентов.

Так, в 2009 году провансальцы согласовали контракт с Лучо Гонсалесом, по которому тому полагался бонус в 175 тысяч евро после каждого девятого сыгранного матча. Но аргентинец так и не получил ни копейки. Не зарабатывал в "Марселе" заявленных 370 тысяч в месяц и Андре-Пьер Жиньяк.

Лучо - один из лучших полузащитников "Марселя" в 21 веке

Разумеется, футбольные люди про это знали. Фредерик Дображе, ведший дела Робера Пиреса на пике его славы, рассказывает, что еще в 2000 году ему пришлось познакомиться с марсельским криминалитетом вплотную.

"Робер переходил из "Марселя" в "Арсенал", когда мне позвонили. На встречу пришли трое, самый старший сходу предложил "поделить 50 на 50". Я спросил, что именно. Они сказали, мол, мои комиссионные. Я не ответил, а потом начали приходить угрозы на телефон".

Дображе имел дело с Франсуа Вандербергом, племянником криминального босса Марселя Франсиса Вандерберга, известного как "Франсис Бельгиец". Он давно в земле, но дело его живет. В том же стиле Баррези организовал трансфер Хатема Бен-Арфа в "Ньюкасл" в 2010-м. Да и остальные сделки тоже. Всего мафиози поучаствовал в продажах игроков на сумму 72 млн евро. Реми, Хайнце, Аспиликуэта, Морьентес - все, кто прибывал на французский юг, платили "взносы".

По версии следствия, при продаже Насри Баррези присвоил себе все агентские комиссионные - 220 тысяч евро. Также он забрал себе подписной бонус при сделке Сулеймана Диавара с "Марселем" в 2009 году - 700 тысяч.

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Когда Венсан Лабрюн попал за решетку в 2014 году, то его было даже немного жаль. Согласившись на пост президента "Марселя", бывший телевизионщик влип по полной.

"Единственный способ управлять этим клубом - это лавировать, учитывая интересы всех сторон, вовлеченных в процесс. Нельзя игнорировать мнение агентов и личностей, которые исторически очень влиятельны в городе".

Жозе Аниго и Венсан Лабрюн

С этими "личностями" сталкивались все, кто хотел работать с "Марселем". Жан-Пьер Бернес и сам попадался на махинациях в эпоху Бернара Тапи. Когда того посадили, Бернес пошел в агенты и достиг немалых успехов. Но в Марселе без "крыши" ему пришлось туго. Когда полиция его прижала за нарушения при трансфере Моргана Амальфитано в "Вест Хэм", агент признался, что был лишь пешкой.

"Это действительно странно. У Амальфитано был агент для Европы - это я, но в Марселе его дела вел Баррези. Все дела в Марселе ведет Баррези".

Тот факт, что у Жан-Люка нету агентской лицензии, никого не смущает. В крайнем случае, на помощь приходил Аниго с десятком липовых агентов. Жозе всегда был верен друзьям больше, чем родному клубу.

Дешам попытался выжить Аниго с поста спортдира, едва прибыв в Марсель в 2009 году. Жозе устроил ему ужин с "местными лидерами", и тренер потом признавался, что на той встрече ему посоветовали "иногда кормить свиней, чтобы они не сожрали его".

Легендарный игрок оказался не из пугливых и использовал свои связи в Париже для открытия уголовного дела против Аниго, но уже через неделю к нему в ресторане подошел неизвестный и пообещал отрезать голову, если Дидье не успокоится. Рашид Зеруаль - так звали посланца мафии - сегодня второй главный человек в крупнейшей ультрас-группировке "Велодрома" "Южные победители". И он даже не скрывает, что угрожал Дешаму - дескать, что было, то прошло.

Жозе Аниго и Дидье Дешам

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Прошел, к слову, и Аниго. Когда в 2014-м всех накрыли, Жозе сбежал в Марокко. Там поначалу был послом клуба, а после устроился тренером. В Европу возвращался через черный ход - в 2017-м поехал в Грецию, где свозил в середняки "Левадиакос" и "Паниониос" сомнительных новичков из французского юга. Пристроил даже 37-летнего Брандао, когда тот уже еле переставлял ноги. И заодно познакомился с боссом "Олимпиакоса" Эвангелосом Маринакисом, которому был нужен бывалый человек для его проекта в "Ноттингем Форест".

Назначению мешало только расследование, тянувшееся пятый год, но его очень вовремя свернули. Прокуроры внезапно решили, что Баррези и Аниго - просто свидетели. За решетку попали только рядовые бандиты, да и то на незначительные сроки.

Английская пресса пошумела, когда в 2019-м Аниго назначили спортдиром в "Ноттингем". Вспомнили даже его сына, Адриана, который состоял в банде, ограбил ювелирку и был застрелен при выходе из дома. 2013-й вообще выдался богатым на убийства в Марселе - криминалитет так переделял наркотраффик.

Убийство Адриана Аниго наделало шума в Марселе

Казалось бы, личная трагедия должна была образумить Аниго. Да и работа в Англии респектабельнее дел с корсиканской мафией. Но новый арест показал, что люди не меняются. Как, впрочем, и "Марсель".

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Американский миллиардер Фрэнк Маккорт пообещал очистить клуб от грязи четыре года назад, когда покупал контрольный пакет акций, но на практике это под силу лишь правосудию, которое в городе весьма специфическое.

Баррези арестовывают почти ежегодно, но быстро отпускают. Над этим уже посмеивается пресса, а фанаты в комментариях советуют искать подельников мафиози не в нищих иммигрантских пригородах, а в кабинетах власти.

Michel Campanella , le parrain de #Marseille en garde à vue. Sa formule mythique : « Vous parlez d’association de malfaiteurs, je parle d’amis d’enfance ! » Vu par Trax pour https://t.co/4yafUgTK3u sur @Marsactu #JUSTICE pic.twitter.com/6z3nBJ6624 — le Ravi (@LeRavijournal) June 27, 2020

В то же время сам Жан-Люк с невозмутимостью, достойной Вито Корлеоне, жалуется прессе на несправедливое отношение и выражает надежду, что суд "разберется и вернет ему честное имя". Это уже и смешно, и грустно. Марсель похож на трагикомичный День Сурка, где давно свои собственные законы, имеющие мало общего с конституцией Пятой республики, да и просто моралью.

Виллаш-Боаш может пыхтеть, Пайет раздавать передачи, а Манданда делать кучу сэйвов, но это лишь вершина айсберга, который берет начало в очень мутной воде. И пока не найдется человек, готовый рискнуть всем, дабы это изменить, "Марсель" так и будет оставаться клубом с великим прошлым, но весьма туманным будущим.