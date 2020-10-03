Франция
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Ренн арендовал защитника Ювентуса Ругани
Аренда до конца текущего сезона
Официальный сайт французского "Ренна" сообщает, что клуб подписал защитника туринского "Ювентуса" Даниэля Ругани.
Сделка оформлена в формате аренды на текущий сезон.
В СМИ была информация, что аренда обойдется "Ренну" в 2 млн евро, пункт о выкупе футболиста отсутствует.
В прошлом сезоне Серии А 26-летний Ругани принял участие в 10 матчах.
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Источник:staderennais.com
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