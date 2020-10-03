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Ренн арендовал защитника Ювентуса Ругани

Франция
(1 голосов)

Аренда до конца текущего сезона

Ренн арендовал защитника Ювентуса Ругани
Новина українською

Официальный сайт французского "Ренна" сообщает, что клуб подписал защитника туринского "Ювентуса" Даниэля Ругани.

Сделка оформлена в формате аренды на текущий сезон.

В СМИ была информация, что аренда обойдется "Ренну" в 2 млн евро, пункт о выкупе футболиста отсутствует.

В прошлом сезоне Серии А 26-летний Ругани принял участие в 10 матчах.

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В статье: Ювентус (Турин) Ренн (Франция) Даниэль Ругани
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Источник:
staderennais.com
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