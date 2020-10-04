Лига 1. Ницца победила в большинстве, Сент-Этьен закапывает сам себя

Странное впечатление осталось от матча "Ланса" и "Стефануа". Видно было, что обе команды старались, бились, но что в головах у ветеранов "Сент-Этьена", зарабатывавших удаления?

Сперва Колодзейчак, а потом и получивший дебютные минуты в сезоне Хазри прыгнули в ноги оппонентам так, что даже по телевизору это выглядело страшно. Игнатиус Ганаго после такого прыжка не смог продолжить игру - скорее всего, он выбыл надолго. Ну так же нельзя играть в футбол!

Одно порадовало - "Ланс" наказал грубиянов по полной. Какута четко реализовал пенальти за ужасный фол на Ганаго, а Сотока после подачи с углового удвоил преимущество. Могли хозяева забивать и побольше, но Жесси Мулен тащил, как Касильяс в молодые годы.

Благодаря победе "Ланс" как минимум до завтра догнал по очкам лидера - "Ренн". Теперь у новичка элиты и полпреда Франции в ЛЧ по 13 баллов - ну разве не сказка? Команда Франка Эса творит историю на наших глазах.

Касательно "Сент-Этьен", то он начал сдуваться. После трех побед в трех стартовых турах зеленые играют все хуже и хуже. И ладно бы просто результаты хромали - это как раз нормально для молодого коллектива. А вот полное отсутствие дисциплины - это уже серьезно. Так можно и до зоны вылета докатиться.

Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Сент-Этьен" - 2:0

Голы: Какута, 15 (с пенальти), Сотока, 81

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина - Клаусс, Каюзак, Дюкуре (Перес, 83), Айдара (Давид Кошта, 83) - Какута (Маурисио, 70) - Ганаго (Банза, 15), Сотока (Жан, 83)

"Сент-Этьен": Мулен - Сиссоко, Мукуди, Колодзейчак, Масон - Камара, Нею (Гурна-Дуат, 85), Аушиш (Хазри, 46) - Норден (Юссуф, 71), Буанга (Амума, 71), Ривера (Соу, 16)

Предупреждения: Какута, 67 - Масон, 64

Удаления: Колодзейчак, 14, Хазри, 64

Еще один матч, где исход предрешило раннее удаление. Андрей Жиротто, вроде, опытный разрушитель, а пошел в ужасный стык на 3-й минуте. Арбитр после просмотра повтора предъявил прямую красную, и это справедливо.

"Ницца" в большинстве шансы создавала более-менее регулярно, но Каспер Дольберг встал не с той ноги и 4-5 раз не попадал по летящему мячу из убойных позиций. Пока это точно худшая игра датчанина на Лазурном берегу.

Не лучше выглядели и остальные форварды команды Патрика Виейра - что Маолида, что Лопеш, что Гуири затерялись и не создавали угрозы. Пришлось выручать команду ветерану - 36-летний Данте пришел на подачу с углового и поразил цель.

Кое-какая интрига возродилась, когда "Нант" на ровном месте заработал пенальти в конце первого тайма - кажется, "Канарейки" сами в него не поверили, но ВАР все видит - Пельмар сыграл рукой после подачи. Имран Луза четко реализовал вердикт судьи, но больше за весь матч не порадовал ничем. Как и его партнеры.

"Ницца" после перерыва тоже не искрила опасными моментами, но свой шанс нашла - Хефрен Тюрам-Ульен, сын того самого Лилиана Тюрама, подловил отскок и забил первый гол в элите.

Вероятно, этот мяч спас Виейра от больших неприятностей - в клубе недовольны игрой и результатами "Орлят" на старте сезона. Теперь же у "Ниццы" 10 баллов - и тренер получил небольшую передышку. А вот про Гуркюффа этого не скажешь - у "Нанта" 5 очков в 6 турах, и мсье Кристиан пока главный кандидат на первую отставку сезона в Лиге 1.

Ницца. "Альянс Ривьера"

"Ницца" - "Нант" - 2:1

Голы: Данте, 27, Тюрам-Ульен, 62 - Луза, 45+6 (с пенальти)

"Ницца": Бенитес - Лотомба, Пельмар (Данилюк, 46), Данте, А. Камара - Тюрам-Ульен (Трулье, 85) - Маолида (Ндойе, 79), Рони Лопеш, Лис-Мелу, Гуири - Дольберг

"Нант": Лафон - Аппиа, Жиротто, Паллуа, Фабио - Абед, Чиривелья (Кастелетто, 15) - Луза (Туре, 80), Блас (Коко, 69), Саймон (Кадер Бамба, 69) - Коло Муани (Эмон, 80)

Предупреждения: Тюрам-Ульен, 28, Пельмар, 45+6 - Паллуа, 56

Удаление: Жиротто, 3