Ренн потерял очки, но сохранил лидерство в Лиге 1

"Ренн" до этого тура потерял лишь два очка в чемпионате, тогда как его соперник проиграл все матчи, кроме одного. Расклад сил был предельно очевиден, но "Реймсу" удалось собраться и показать приличный футбол.

Гостям сильно помог быстрый гол после стандарта - защитники бретонцев непонятно как забыли про почти двухметрового Юнеса Абдельхамида на ближней штанге, и тот не простил.

"Ренн" повел за собой отыгрываться Рафинья, который, вероятно, проводил последнюю игру на "Роазон-Парке" - по слухам, бразильца покупает "Лидс" за 20 млн евро. Вингер сегодня, что называется, показал товар лицом: много обыгрывал, создавал шансы, нагнетал обстановку. И именно он сравнял счет - ворвался в штрафную с фланга и элегантно пробил вратаря.

Результативный стандарт в конце первого тайма, казалось, прибил интригу - "Ренн" к тому времени владел мячом под 70% времени и контролировал ход игры. Но все изменил один эпизод: Да Сильва прозевал Булайе Дья и тот использовал шанс.

Оставшиеся полчаса бретонцы провели в атаках, однако Рафинья подустал, а его партнерам сегодня не хватало креативных решений. Лучший момент упустил Стивен Нзонзи - головой с убойной позиции он попал в штангу.

После сегодняшней ничьи "Ренн" сохранил первое место в таблице, но теперь опережает "Лилль" только по дополнительным показателям - у обеих команд по 14 очков. Касательно "Реймса", то у команды Давида Гийона теперь 2 балла, но сегодняшняя игра дает надежду, что скоро их будет гораздо больше.

Ренн. "Роазон-Парк"

"Ренн" - "Реймс" - 2:2

Голы: Рафинья, 24, Да Сильва, 37 - Абдельхамид, 11, Дья, 66

"Ренн": Сален - А. Траоре, Да Сильва, Агер, Буй - Буриго, Нзонзи, Камавинга (Мартен, 79) - Рафинья, Гирасси, Те (Дель Кастильо, 65)

"Реймс": Райкович (Диуф, 46) - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мбуку (Кутеса, 65), Мунетси, Шавалерен, Зенели (Кафаро, 65) - Дья (Сирхуйс, 82), Э. Туре (Бериша, 71)

Предупреждения: Да Сильва, 35, Те, 38, Камавинга, 54, Агер, 90+1 - Фаэс, 40, Шавалерен, 57, Мунетси, 71