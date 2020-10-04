Рекорд Бреста: клуб продал опорника в АПЛ за 15 млн евро

Опорный хавбек "Бреста" Ибрагима Дьялло сегодня подписал четырехлетний контракт с "Саутгемптоном". Сумма сделки составила 15 млн евро, плюс французы получат заметный процент при следующей перепродаже игрока.

Для "Бреста" это рекордный трансфер в истории клуба и мощное подспорье в сложные времена, когда на стадион разрешают пускать не более 5 тысяч зрителей.

21-летний Дьялло - воспитанник школы "Монако". Он выступал в Бретани в течение двух сезонов и провел за клуб 53 матча во всех турнирах.

Для "Саутгемптона" это третий крупный трансфер в текущее окно. Ранее клуб подписал Кайла Уокера-Питерса из "Тоттенхэма" (13 млн) и Мохамеда Салису из "Вальядолида" (12 млн).