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Рекорд Бреста: клуб продал опорника в АПЛ за 15 млн евро

Франция
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Ибрагима Дьялло подписался в "Саутгемптоне"

Рекорд Бреста: клуб продал опорника в АПЛ за 15 млн евро
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Опорный хавбек "Бреста" Ибрагима Дьялло сегодня подписал четырехлетний контракт с "Саутгемптоном". Сумма сделки составила 15 млн евро, плюс французы получат заметный процент при следующей перепродаже игрока.

Для "Бреста" это рекордный трансфер в истории клуба и мощное подспорье в сложные времена, когда на стадион разрешают пускать не более 5 тысяч зрителей.

21-летний Дьялло - воспитанник школы "Монако". Он выступал в Бретани в течение двух сезонов и провел за клуб 53 матча во всех турнирах.

Для "Саутгемптона" это третий крупный трансфер в текущее окно. Ранее клуб подписал Кайла Уокера-Питерса из "Тоттенхэма" (13 млн) и Мохамеда Салису из "Вальядолида" (12 млн).

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В статье: "Саутгемптон" Брест Ибрагима Дьялло
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