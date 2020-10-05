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Пайет, ты что творишь? Лион - Марсель 1:1. Видео голов и обзор матча

Франция
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Лидер провансальцев сперва забил, а потом сломал своим игру

Пайет, ты что творишь? Лион - Марсель 1:1. Видео голов и обзор матча
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Первое "дерби Олимпико" нового сезона получилось скомканным из-за лидера гостей Димитри Пайета. Он начал матч за здравие, забив техничный гол, но уже через три минуты на ровном месте заработал красную.

Оставшись в меньшинстве на 19-й минуте, "Марсель" уже не играл сам, а просто не давал играть сопернику. В итоге подопечных Андре Виллаш-Боаша хватило на вымученную ничью.

"Лион" - "Марсель" - 1:1

Голы: Ауар, 28 (с пенальти) - Пайет, 16

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В статье: Лион Марсель Димитри Пайет Уссем Ауа
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