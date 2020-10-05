Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пайет, ты что творишь? Лион - Марсель 1:1. Видео голов и обзор матча
Лидер провансальцев сперва забил, а потом сломал своим игру
Первое "дерби Олимпико" нового сезона получилось скомканным из-за лидера гостей Димитри Пайета. Он начал матч за здравие, забив техничный гол, но уже через три минуты на ровном месте заработал красную.
Оставшись в меньшинстве на 19-й минуте, "Марсель" уже не играл сам, а просто не давал играть сопернику. В итоге подопечных Андре Виллаш-Боаша хватило на вымученную ничью.
"Лион" - "Марсель" - 1:1
Голы: Ауар, 28 (с пенальти) - Пайет, 16
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...