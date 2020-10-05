Пайет, ты что творишь? Лион - Марсель 1:1. Видео голов и обзор матча

Первое "дерби Олимпико" нового сезона получилось скомканным из-за лидера гостей Димитри Пайета. Он начал матч за здравие, забив техничный гол, но уже через три минуты на ровном месте заработал красную.

Оставшись в меньшинстве на 19-й минуте, "Марсель" уже не играл сам, а просто не давал играть сопернику. В итоге подопечных Андре Виллаш-Боаша хватило на вымученную ничью.

"Лион" - "Марсель" - 1:1

Голы: Ауар, 28 (с пенальти) - Пайет, 16