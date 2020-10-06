Изменения в структуре и несокрушимый Канте. Объясняем, как играет сборная Франции

Сборная Франции

Трофеи: чемпион мира (1998, 2018), чемпион Европы (1984, 2000)

Капитан: Юго Льорис

Больше всех матчей: Юго Льорис (116)

Больше всех голов: Оливье Жиру (40)

Текущая форма

В 2020 году сборная Франции сыграла лишь два матча - в сентябре в рамках Лиги Наций. Обе встречи "Галльские петухи" выиграли.

Сперва "Ле Бле" вырвали три очка в Швеции (1:0) при очень скучной игре. Чемпионы мира не дали толком ничего создать сопернику, но и сами в атаке выглядели поразительно безыдейно. Единственный мяч создал на ровном месте Килиан Мбаппе, который на фланге обыграл двоих и с острого угла пробил вратаря. Других ударов в створ Франция так и не нанесла.

А вот дома с Хорватией (4:2) было веселее. "Шашечные" проводят смену поколений и проваливают один матч за другим, особенно в обороне. Быстрые форварды французов разрывали соперника на части. Марсьяль, Гризманн и в меньшей степени Бен-Йеддер эффективно пользовались пространством в штрафной и создавали опасность. С другой стороны, два пропущенных гола намекнули на проблемы команды в защите при стандартах и контратаках.

Главный тренер

Дидье Дешам - самый авторитетный человек во французском футболе прямо сейчас. Он за последние пять лет выводил команду в финал Евро и выиграл с ней чемпионат мира, и этим все сказано.

Дешам может годами игнорировать топ-игрока, как это происходит с Алексом Ляказеттом, а может вдруг поменять мнение и вернуть в команду персонажа, который был оттуда изгнан, как Адриен Рабьо. Его авторитет столь высок, что любое решение воспринимается как должное. Ни журналисты, ни федерация в это не лезут.

Стиль Дешама - классные контратаки, массированный блок в средней зоне, мощные фланги и убогое позиционное нападение, зависящее на 99% от гения Килиана Мбаппе. Если тот что-то придумает - Франция может и забить. Если нет - тогда ждут стандартов, контратак или грубых ошибок соперника, которые сами же провоцируют точечным прессингом.

Состав на Украину

Если вкратце, то Франция вызвала всех сильнейших на данный момент. Исключение, по сути, одно - Ферлан Менди неожиданно оказался вне списка, хотя бегает в основе "Реала".

Перед игрой с Украиной отправился на карантин Адриен Рабьо - он контактировал с больными на коронавирус. Замену ему вызовут позже, если тесты хавбека "Ювентуса" дадут положительный результат. Важно понимать, что Украина сейчас для французов даже не на втором месте. Впереди у "Ле Бле" игры Лиги Наций против Португалии (11 октября) и Хорватии (14 октября), и команда готовится, прежде всего, к ним.

RDV lundi à Clairefontaine pour préparer les 3 matchs qui nous attendent ! ???????????????????????? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/1mzaPaTYGD — Equipe de France (@equipedefrance) October 1, 2020

Также отмечаем энный шанс дебютировать в команде для Уссема Ауара - хавбека "Лиона" уже 4-5 раз вызывали, но ему постоянно что-то мешало. Ну а отсутствие в списке Набиля Фекира и Мусы Сиссоко не новость - они никогда стопроцентного места в составе не имели.

Структура игры

Дешам еще прошлой осенью затеял реформу игры французов. Тренер пытается подстроиться под новое поколение "Ле Бле", где очень много сильных разрушителей.

Последние 4 матча Франция играла со схемой 3-4-1-2. На воротах бессменный Льорис, которого во второстепенных матчах (вроде нашего) подменяет Манданда. В центре защиты оптимальное трио Варан - Ленгле - Кимпембе, но Клемана уже вовсю поддавливает прогрессирующий Упамекано.

Dayot Upamecano impressing in the last 8...



???????? France senior team @RBLeipzig_EN | #UCL pic.twitter.com/2xhHXqEssL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020

На флангах последнее время закрепились Ферлан Менди и Лео Дюбуа. Поскольку фулбек "Реала" в этот раз отсутствует, то там, скорее всего, сыграет Динь. В опорной зоне у Дешама обычно два классических волнореза, но в нашей игре возможен выход Поля Погба, который по разным причинам не играл в сборной полтора года. Компанию ему составит Н`Зонзи, Камавинга или даже Канте. Хотя Н`Голо могут и попридержать на официальные встречи.

"Десятка" французов - Антуан Гризманн, который после перехода в "Барсу" постоянно в плохой форме. Впереди обычно Мбаппе и Жиру, но, опять же, это товарищеский матч и здесь может быть все, что угодно.

Атакуют чемпионы мира чаще всего через края; сильно разыгрывают стандарты, где хороши все три центрбека; умеют использовать пространство за спиной. Гризманн действует как бы без позиции, появляясь в разных зонах, где создает необходимое численное преимущество. Мбаппе много отходит на левый фланг в поисках мяча. Лучший игрок "Ле Бле" в последних играх - Н`Голо Канте, он собирает немыслимое количество перехватов и ничейных мячей.

N'golo Kante vs Sweden



Touches : 88

Acc passes: 55/64 (86%)

Long balls: 2

Dribble attempt: 3(2)

Ground duel: 12(7)

Aerial duel: 3(3)

Clearance :3

Interception:6



He is back! pic.twitter.com/q0xb8eF5ut — NasCFC (@NasCFC_) September 6, 2020

Как победить Францию

Надо сыграть так, как месяц назад это сделала Швеция, только со стопроцентной реализацией. То есть, прессинг в средней зоне все 90 минут, максимальная плотность и концентрация у своих ворот, акцент на длинных вертикальных пасах на форвардов.

Хорваты, к слову, тоже были хороши в контригре, зато их прессинг и оборона при стандартах провалились, и в итоге дело едва не закончилось разгромом.

И уж точно команде Андрея Шевченко не стоит повторять тот рисунок игры, который был против Испании. Попытки выводить мяч через короткий пас при высоком прессинге от топового оппонента - это прямой путь к поражению. Франция сама играет просто - и с ней тоже лучше играть, не изобретая велосипед. Тем более, что феерить нашим особо не с кем - вне состава представители "Шахтера" и Зинченко. Тут бы не опозориться - и уже было бы хорошо.