Изменения в структуре и несокрушимый Канте. Объясняем, как играет сборная Франции

Сборная Франции

Трофеи: чемпион мира (1998, 2018), чемпион Европы (1984, 2000)

Капитан: Юго Льорис

Больше всех матчей: Юго Льорис (116)

Больше всех голов: Оливье Жиру (40)

Текущая форма

В 2020 году сборная Франции сыграла лишь два матча - в сентябре в рамках Лиги Наций. Обе встречи "Галльские петухи" выиграли.

Сперва "Ле Бле" вырвали три очка в Швеции (1:0) при очень скучной игре. Чемпионы мира не дали толком ничего создать сопернику, но и сами в атаке выглядели поразительно безыдейно. Единственный мяч создал на ровном месте Килиан Мбаппе, который на фланге обыграл двоих и с острого угла пробил вратаря. Других ударов в створ Франция так и не нанесла.

А вот дома с Хорватией (4:2) было веселее. "Шашечные" проводят смену поколений и проваливают один матч за другим, особенно в обороне. Быстрые форварды французов разрывали соперника на части. Марсьяль, Гризманн и в меньшей степени Бен-Йеддер эффективно пользовались пространством в штрафной и создавали опасность. С другой стороны, два пропущенных гола намекнули на проблемы команды в защите при стандартах и контратаках.

Главный тренер

Дидье Дешам - самый авторитетный человек во французском футболе прямо сейчас. Он за последние пять лет выводил команду в финал Евро и выиграл с ней чемпионат мира, и этим все сказано.

Дешам может годами игнорировать топ-игрока, как это происходит с Алексом Ляказеттом, а может вдруг поменять мнение и вернуть в команду персонажа, который был оттуда изгнан, как Адриен Рабьо. Его авторитет столь высок, что любое решение воспринимается как должное. Ни журналисты, ни федерация в это не лезут.

Стиль Дешама - классные контратаки, массированный блок в средней зоне, мощные фланги и убогое позиционное нападение, зависящее на 99% от гения Килиана Мбаппе. Если тот что-то придумает - Франция может и забить. Если нет - тогда ждут стандартов, контратак или грубых ошибок соперника, которые сами же провоцируют точечным прессингом.

Состав на Украину

Если вкратце, то Франция вызвала всех сильнейших на данный момент. Исключение, по сути, одно - Ферлан Менди неожиданно оказался вне списка, хотя бегает в основе "Реала".

Перед игрой с Украиной отправился на карантин Адриен Рабьо - он контактировал с больными на коронавирус. Замену ему вызовут позже, если тесты хавбека "Ювентуса" дадут положительный результат. Важно понимать, что Украина сейчас для французов даже не на втором месте. Впереди у "Ле Бле" игры Лиги Наций против Португалии (11 октября) и Хорватии (14 октября), и команда готовится, прежде всего, к ним.

Также отмечаем энный шанс дебютировать в команде для Уссема Ауара - хавбека "Лиона" уже 4-5 раз вызывали, но ему постоянно что-то мешало. Ну а отсутствие в списке Набиля Фекира и Мусы Сиссоко не новость - они никогда стопроцентного места в составе не имели.

Структура игры

Дешам еще прошлой осенью затеял реформу игры французов. Тренер пытается подстроиться под новое поколение "Ле Бле", где очень много сильных разрушителей.

Последние 4 матча Франция играла со схемой 3-4-1-2. На воротах бессменный Льорис, которого во второстепенных матчах (вроде нашего) подменяет Манданда. В центре защиты оптимальное трио Варан - Ленгле - Кимпембе, но Клемана уже вовсю поддавливает прогрессирующий Упамекано.

Dayot Upamecano impressing in the last 8...



???????? France senior team @RBLeipzig_EN | #UCL pic.twitter.com/2xhHXqEssL