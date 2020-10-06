Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Изменения в структуре и несокрушимый Канте. Объясняем, как играет сборная Франции
Спойлер: сборной Украины будет очень трудно
Сборная Франции
Трофеи: чемпион мира (1998, 2018), чемпион Европы (1984, 2000)
Капитан: Юго Льорис
Больше всех матчей: Юго Льорис (116)
Больше всех голов: Оливье Жиру (40)
Текущая форма
В 2020 году сборная Франции сыграла лишь два матча - в сентябре в рамках Лиги Наций. Обе встречи "Галльские петухи" выиграли.
Сперва "Ле Бле" вырвали три очка в Швеции (1:0) при очень скучной игре. Чемпионы мира не дали толком ничего создать сопернику, но и сами в атаке выглядели поразительно безыдейно. Единственный мяч создал на ровном месте Килиан Мбаппе, который на фланге обыграл двоих и с острого угла пробил вратаря. Других ударов в створ Франция так и не нанесла.
А вот дома с Хорватией (4:2) было веселее. "Шашечные" проводят смену поколений и проваливают один матч за другим, особенно в обороне. Быстрые форварды французов разрывали соперника на части. Марсьяль, Гризманн и в меньшей степени Бен-Йеддер эффективно пользовались пространством в штрафной и создавали опасность. С другой стороны, два пропущенных гола намекнули на проблемы команды в защите при стандартах и контратаках.
Главный тренер
Дидье Дешам - самый авторитетный человек во французском футболе прямо сейчас. Он за последние пять лет выводил команду в финал Евро и выиграл с ней чемпионат мира, и этим все сказано.
Дешам может годами игнорировать топ-игрока, как это происходит с Алексом Ляказеттом, а может вдруг поменять мнение и вернуть в команду персонажа, который был оттуда изгнан, как Адриен Рабьо. Его авторитет столь высок, что любое решение воспринимается как должное. Ни журналисты, ни федерация в это не лезут.
Стиль Дешама - классные контратаки, массированный блок в средней зоне, мощные фланги и убогое позиционное нападение, зависящее на 99% от гения Килиана Мбаппе. Если тот что-то придумает - Франция может и забить. Если нет - тогда ждут стандартов, контратак или грубых ошибок соперника, которые сами же провоцируют точечным прессингом.
Les #Bleus face à une équipe d’Ukraine décimée par le #Covid19 >> https://t.co/KK06aJLA1C pic.twitter.com/bTEjp6g4U9— LCI (@LCI) October 5, 2020
Состав на Украину
Если вкратце, то Франция вызвала всех сильнейших на данный момент. Исключение, по сути, одно - Ферлан Менди неожиданно оказался вне списка, хотя бегает в основе "Реала".
Перед игрой с Украиной отправился на карантин Адриен Рабьо - он контактировал с больными на коронавирус. Замену ему вызовут позже, если тесты хавбека "Ювентуса" дадут положительный результат. Важно понимать, что Украина сейчас для французов даже не на втором месте. Впереди у "Ле Бле" игры Лиги Наций против Португалии (11 октября) и Хорватии (14 октября), и команда готовится, прежде всего, к ним.
RDV lundi à Clairefontaine pour préparer les 3 matchs qui nous attendent ! ???????????????????????? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/1mzaPaTYGD— Equipe de France (@equipedefrance) October 1, 2020
Также отмечаем энный шанс дебютировать в команде для Уссема Ауара - хавбека "Лиона" уже 4-5 раз вызывали, но ему постоянно что-то мешало. Ну а отсутствие в списке Набиля Фекира и Мусы Сиссоко не новость - они никогда стопроцентного места в составе не имели.
Структура игры
Дешам еще прошлой осенью затеял реформу игры французов. Тренер пытается подстроиться под новое поколение "Ле Бле", где очень много сильных разрушителей.
Последние 4 матча Франция играла со схемой 3-4-1-2. На воротах бессменный Льорис, которого во второстепенных матчах (вроде нашего) подменяет Манданда. В центре защиты оптимальное трио Варан - Ленгле - Кимпембе, но Клемана уже вовсю поддавливает прогрессирующий Упамекано.
Dayot Upamecano impressing in the last 8...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020
???????? France senior team @RBLeipzig_EN | #UCL pic.twitter.com/2xhHXqEssL
На флангах последнее время закрепились Ферлан Менди и Лео Дюбуа. Поскольку фулбек "Реала" в этот раз отсутствует, то там, скорее всего, сыграет Динь. В опорной зоне у Дешама обычно два классических волнореза, но в нашей игре возможен выход Поля Погба, который по разным причинам не играл в сборной полтора года. Компанию ему составит Н`Зонзи, Камавинга или даже Канте. Хотя Н`Голо могут и попридержать на официальные встречи.
"Десятка" французов - Антуан Гризманн, который после перехода в "Барсу" постоянно в плохой форме. Впереди обычно Мбаппе и Жиру, но, опять же, это товарищеский матч и здесь может быть все, что угодно.
Атакуют чемпионы мира чаще всего через края; сильно разыгрывают стандарты, где хороши все три центрбека; умеют использовать пространство за спиной. Гризманн действует как бы без позиции, появляясь в разных зонах, где создает необходимое численное преимущество. Мбаппе много отходит на левый фланг в поисках мяча. Лучший игрок "Ле Бле" в последних играх - Н`Голо Канте, он собирает немыслимое количество перехватов и ничейных мячей.
N'golo Kante vs Sweden— NasCFC (@NasCFC_) September 6, 2020
Touches : 88
Acc passes: 55/64 (86%)
Long balls: 2
Dribble attempt: 3(2)
Ground duel: 12(7)
Aerial duel: 3(3)
Clearance :3
Interception:6
He is back! pic.twitter.com/q0xb8eF5ut
Как победить Францию
Надо сыграть так, как месяц назад это сделала Швеция, только со стопроцентной реализацией. То есть, прессинг в средней зоне все 90 минут, максимальная плотность и концентрация у своих ворот, акцент на длинных вертикальных пасах на форвардов.
Хорваты, к слову, тоже были хороши в контригре, зато их прессинг и оборона при стандартах провалились, и в итоге дело едва не закончилось разгромом.
И уж точно команде Андрея Шевченко не стоит повторять тот рисунок игры, который был против Испании. Попытки выводить мяч через короткий пас при высоком прессинге от топового оппонента - это прямой путь к поражению. Франция сама играет просто - и с ней тоже лучше играть, не изобретая велосипед. Тем более, что феерить нашим особо не с кем - вне состава представители "Шахтера" и Зинченко. Тут бы не опозориться - и уже было бы хорошо.