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Рекордный трансфер – покупка вундеркинда: Ренн подписал 18-летнего форварда сборной Бельгии

Франция
(1 голосов)

26 миллионов!

Рекордный трансфер – покупка вундеркинда: Ренн подписал 18-летнего форварда сборной Бельгии
Новина українською

Пресс-служба "Ренна" подтвердила рекордное приобретение: 18-летний бельгийский нападающий Жереми Доку перешел из "Андерлехта" за 26 миллионов евро с оговоркой о возможных бонусах. Президент "Ренна" отметил:

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"Это важный трансфер для нас. Финальные штрихи в виде таких покупок помогут нашей команде преуспевать в Лиге чемпионов и оставаться наверху турнирной таблицы Лиги 1. Жереми Доку находился на радарах всех топ-клубов. Сегодня "Ренн" готов сражаться с ними".

За "Андерлехт" в чемпионате Бельгии Доку сыграл 34 матча, забил 5 голов и оформил 8 результативных передач.

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В статье: Ренн Андерлехт (Брюссель) Жереми Доку Джереми Доку
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Источник:
GFNF

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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
06.10.2020 в 14:04
По приказу футбольных чиновников в погоне за баблом эти придурки ездят по Европе и заражают друг друга.
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