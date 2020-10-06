Рекордный трансфер – покупка вундеркинда: Ренн подписал 18-летнего форварда сборной Бельгии

Пресс-служба "Ренна" подтвердила рекордное приобретение: 18-летний бельгийский нападающий Жереми Доку перешел из "Андерлехта" за 26 миллионов евро с оговоркой о возможных бонусах. Президент "Ренна" отметил:

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"Это важный трансфер для нас. Финальные штрихи в виде таких покупок помогут нашей команде преуспевать в Лиге чемпионов и оставаться наверху турнирной таблицы Лиги 1. Жереми Доку находился на радарах всех топ-клубов. Сегодня "Ренн" готов сражаться с ними".

За "Андерлехт" в чемпионате Бельгии Доку сыграл 34 матча, забил 5 голов и оформил 8 результативных передач.