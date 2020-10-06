Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекордный трансфер – покупка вундеркинда: Ренн подписал 18-летнего форварда сборной Бельгии
26 миллионов!
Пресс-служба "Ренна" подтвердила рекордное приобретение: 18-летний бельгийский нападающий Жереми Доку перешел из "Андерлехта" за 26 миллионов евро с оговоркой о возможных бонусах. Президент "Ренна" отметил:
"Это важный трансфер для нас. Финальные штрихи в виде таких покупок помогут нашей команде преуспевать в Лиге чемпионов и оставаться наверху турнирной таблицы Лиги 1. Жереми Доку находился на радарах всех топ-клубов. Сегодня "Ренн" готов сражаться с ними".
За "Андерлехт" в чемпионате Бельгии Доку сыграл 34 матча, забил 5 голов и оформил 8 результативных передач.
[#MercatoSRFC]— Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 5, 2020
✍ Le jeune international belge Jérémy Doku rejoint le Stade Rennais F.C ! L’attaquant s’est engagé pour 5⃣ ans en faveur des Rouge et Noir. ????
Degemer Mat Jérémy ! ????
???? https://t.co/g0BDCbPwGj
---#AllezRennes#ToutDonner ????????⚫ pic.twitter.com/Bqww3sa6vO