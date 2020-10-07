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Уже не безработный. Бен Арфа подписал контракт с Бордо
Вингер сновы попытается стать топом
Хатем Бен Арфа нашел новый клуб. В этом сезоне он будет защищать цвета "Бордо".
Детали контракта на данный момент неизвестны. По данным официального сайта клуба, Хатем поставил подпись в сделке после того, как прошел все медицинские тесты.
Hatem Ben Arfa s'est engagé avec les Marine et Blanc aujourd'hui !— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 7, 2020
???? Revivez les coulisses de sa signature en vidéo. #BienvenueHatem pic.twitter.com/09MWc8pz4K
Последний сезон у Бен Арфа получился непростым. Полгода он находился без команды, а после - подписал контракт с "Вальядолидом". Провел в испанском клубе пять игр и отметился желтой карточкой.
В Лиге 1 успел поиграть за многие команды - "Лион", "Марсель", "ПСЖ", "Ренн" и "Ницца". Также защищал цвета "Ньюкасла".
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