Уже не безработный. Бен Арфа подписал контракт с Бордо

Хатем Бен Арфа нашел новый клуб. В этом сезоне он будет защищать цвета "Бордо".

Детали контракта на данный момент неизвестны. По данным официального сайта клуба, Хатем поставил подпись в сделке после того, как прошел все медицинские тесты.

Hatem Ben Arfa s'est engagé avec les Marine et Blanc aujourd'hui !

???? Revivez les coulisses de sa signature en vidéo. #BienvenueHatem pic.twitter.com/09MWc8pz4K — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 7, 2020

Последний сезон у Бен Арфа получился непростым. Полгода он находился без команды, а после - подписал контракт с "Вальядолидом". Провел в испанском клубе пять игр и отметился желтой карточкой.

В Лиге 1 успел поиграть за многие команды - "Лион", "Марсель", "ПСЖ", "Ренн" и "Ницца". Также защищал цвета "Ньюкасла".