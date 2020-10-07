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Уже не безработный. Бен Арфа подписал контракт с Бордо

Франция
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Вингер сновы попытается стать топом

Уже не безработный. Бен Арфа подписал контракт с Бордо
UA-Футбол
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Хатем Бен Арфа нашел новый клуб. В этом сезоне он будет защищать цвета "Бордо".

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Детали контракта на данный момент неизвестны. По данным официального сайта клуба, Хатем поставил подпись в сделке после того, как прошел все медицинские тесты.

Последний сезон у Бен Арфа получился непростым. Полгода он находился без команды, а после - подписал контракт с "Вальядолидом". Провел в испанском клубе пять игр и отметился желтой карточкой.

В Лиге 1 успел поиграть за многие команды - "Лион", "Марсель", "ПСЖ", "Ренн" и "Ницца". Также защищал цвета "Ньюкасла".

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В статье: Бордо Хатем Бен Арфа
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