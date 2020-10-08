Спасибо за этот момент. Обзор французских СМИ после матча Франция - Украина

Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом, и, к сожалению, без эмоций болельщиков. Но этот матч Франция - Украина (7-1) запомнится надолго, - пишет L'Équipe. - Начиная с Оливье Жиру, который сравнялся и превзошел в общей сложности легендарного Мишеля Платини - 41 гол. И заканчивая удачным усилением после выхода на замену Мбаппе, Гризманна и других.

Для L'Équipe оказалось важно сделать акценты на своих достижениях и своих героях после избиения Украины. Издание отмечает результатитвность команды, рекорд Жиру, красивый и важный для молодого игрока гол Камавинге.

Украинцы не сумели извлечь реальных дивидендов из беспрецедентно организованной защиты (Павар, Упамекано, Ленгле, Динь), которая лишь один раз оказалась дестабилизированной, по крайней мере, до ухода Упамекано все казалось идеальным. Дидье Дешам снова выбрал свою любимую схему 4-4-2 с Ауаром в высшей точке. Скорее всего, именно это и стало залогом успеха. Игроки трехцветных смогли правильно осмыслить замысел тренера и оценить плавность своих наступательных движений.

Многое стало ясно после быстрого гола Камавинге. Затем Жиру оформил дубль. Какой бы безмятежной не выглядела игра, но "синие" действовали блестяще. 59% преимущества во владении мячом, 15 острых выпадов против всего лишь четырех у гостей.

Когда мы вернулись в игру после перерыва, матч приобрел другой характер. Тренеры провели изменения, что нарушило прежний ритм игры. Впрочем, это не помешало команде Дешама оформить разгром, ничто и никто не мог их остановить. После "болезненного" старта Украина так и не пришла в себя, добивали соперника уже Мбаппе, Гризманн и Йеддер.

Не жалел комплиментов для своей команды France Football. Не заметили украинцев подопечные Дешама, играли в свой футбол и провели весь матч на одном дыхании. Однако нельзя забывать, что это всего лишь товарищеская игра, а соперник был обескровленный, без ряда ведущих игроков. В официальной встрече все могло сложиться иначе.

Конечно, героем поединка France Football называет Оливье Жиру, поставив ему самую высокую оценку - 8. В своем сотом матче Жиру играл с капитанской повязкой на руке, символично, что он стал в один ряд с Мишелем Платини и Тьерри. Анри. Со своим превосходным перекатным ударом Оливье заслужил право называться одним из лучших бомбардиров сборной Франции. Жиру всегда отличался интересной способностью инстинктивно ладить с партнерами, другими атакующими элементами в команде. Также среди героев матча называются Лука Динь (7) и Эдуарду Камавинга (7).

Не оставили без внимания французы и "украинскую проблему", написав (почти дословно): "Бедный Бущан. Смеем предположить, что вы следили за получением положительных тестов на Covid-19 у украинских игроков. Не смогли сыграть первые три голкипера, претендента на место в старте против "синих". Команда из Восточной Европы вынуждена была зарегистрировать на игру Александра Шовковского, бывшего украинского голкипера, а ныне тренера вратарей. Но именно Георгия Бущана отправили в самое пекло "Стад де Франс". Все непросто сложилось для его первого матча в сборной! Ужасный баланс: семь голов пропустил голкипер киевского "Динамо", который сделал все, что мог, и есть несколько сейвов на его счету. Не считая, пожалуй, третьего гола, его сложно сильно винить в неудаче".

Оценки сборной Украины от France Football вашему вниманию: Бущан – 4, Конопля – 3, Забарный – 4, Миколенко - 2 (заменен на 46 минуте на Чеберко - 4), Михайличенко - 2 (заменен на 46-й минуте на Соболя - 4), Малиновский - 3 (заменен на 46-й минуте на Цыганкова - 4), Харатин – 3, Макаренко – 3, Зубков – 2, Шапаренко – 3, Ярмоленко – 3.

Третья победа в 2020-м году Франции (ранее были обыграны Швеция 1:0 и Хорватия 4:2, - прим.) и к официальному матчу Лиги Наций "синие" подходят в отличном настроении. France24 считает, что подопечные Дидье Дешама хорошо подготовились к важному матчу против Португалии. Уже в воскресенье, снова на "Стад де Франс" состоится следующая игра.

Явное превосходство хозяев в эту среду вечером, грандиозный и логический успех и сборная Франции без шансов громит Украину (7:1), которая испытывала большие проблемы с составом. Ряд рекордов словно подтверждают силу чемпиона мира и класс сборной. Хотя в Лиге Наций будет совсем другой соперник и другой футбол.