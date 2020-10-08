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Бывший форвард Говерлы получил российское гражданство

Франция
(2 голосов)

Дамьен Ле Таллек удивил по полной программе

Бывший форвард Говерлы получил российское гражданство
Новина українською

Опорный полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек получил российский паспорт и надеется сыграть за Россию на следующем чемпионате Европы, пишет L’Equipe.

30-летний игрок хорошо известен в Украине по выступлениям за "Говерлу" в 2012-14 годах. В те годы Вячеслав Грозный использовал француза на острие атаки и тот забил за клуб 7 голов в 44 матчах во всех турнирах.

После отъезда из УПЛ Ле Таллек играл в России за "Мордовию", в Сербии за "Црвену Звезду", а с 2018-го осел в "Монпелье", где регулярно выходит в старте и имеет хорошую прессу.

Важный момент: русских корней у Дамьена нет, но его жена уроженка Мордовии, дети имеют двойное гражданство, а сам футболист приобрел дом под Москвой. Для властей это оказалось достаточным аргументом при выдаче паспорта, а вот с ФИФА договориться будет сложно. Дело в том, что Ле Таллек в прошлом играл официальные матчи за юношеские сборные Франции, не имея на тот момент российских документов. При существующих правилах это закрывает ему дорогу в сборную.

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В статье: Дамьен Ле Таллек Говерла (Ужгород) Монпелье Национальная сборная России
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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
08.10.2020 в 23:07
Ка..ц.а.пы хотят усилить свое стадо футболистом, игравшим у нас в Говерле?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.10.2020 в 22:44
ахаха! ле дурко!)))
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Лекарь (село Дарница)
08.10.2020 в 22:56
Он просто подкаблучник
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