Бывший форвард Говерлы получил российское гражданство

Опорный полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек получил российский паспорт и надеется сыграть за Россию на следующем чемпионате Европы, пишет L’Equipe.

30-летний игрок хорошо известен в Украине по выступлениям за "Говерлу" в 2012-14 годах. В те годы Вячеслав Грозный использовал француза на острие атаки и тот забил за клуб 7 голов в 44 матчах во всех турнирах.

После отъезда из УПЛ Ле Таллек играл в России за "Мордовию", в Сербии за "Црвену Звезду", а с 2018-го осел в "Монпелье", где регулярно выходит в старте и имеет хорошую прессу.

Важный момент: русских корней у Дамьена нет, но его жена уроженка Мордовии, дети имеют двойное гражданство, а сам футболист приобрел дом под Москвой. Для властей это оказалось достаточным аргументом при выдаче паспорта, а вот с ФИФА договориться будет сложно. Дело в том, что Ле Таллек в прошлом играл официальные матчи за юношеские сборные Франции, не имея на тот момент российских документов. При существующих правилах это закрывает ему дорогу в сборную.