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Транслятор Лиги 1 не перечислил 172 млн. Клубы будут судиться

Франция
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Новый виток кризиса во французском футболе

Транслятор Лиги 1 не перечислил 172 млн. Клубы будут судиться
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Испанская компания Mediapro, которой с сезона-2020/21 принадлежат права на показ чемпионата Франции, не перечислила в установленные сроки первый транш на счета лиги в размере 172 млн евро, пишет L’Equipe.

Испанцы добиваются пересмотра условий контракта, мотивируя это изменившимися условиями - в частности, пандемией коронавируса, из-за которой компания уже потеряла миллионы.

Президент LFP Венсан Лабрюн уже заявил, то будет судиться с Mediapro и добиваться выполнения испанцами взятых обязательств. Здесь у лиги сильная юридическая позиция. Параллельно футбольные власти обратятся к правительству за кредитом, дабы срочно компенсировать недополученные 172 млн и перевести их на счета клубов. Во Франции доход от ТВ-прав местами достигает 40% от бюджета представителей Лиги 1.

Отметим, что в мае правительство уже выдало LFP кредит на сумму 224,5 млн евро, чтобы лига компенсировала потери от досрочного завершения сезона-2019/20. Эти деньги нужно будет вернуть в течение пяти лет.

Mediapro ранее выиграла тендер на показ Лиги 1 в 2020-24 годах, предложив 780 млн евро за один сезон. Это исторический рекорд для французского первенства. При этом еще год назад четверо президентов клубов Лиги 1 публично сомневались в способности испанцев выполнять взятые на себя обязательства.

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В статье: Лига 1 Mediapro
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Источник:
L'Equipe

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