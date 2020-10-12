Во Франции федерация раздала по 250 тысяч евро клубам третьей лиги

Исполком Федерации футбола Франции (FFF) безвозмездно раздал 18 клубам третьего дивизиона (Насьональ 1) по 250 тысяч евро для компенсации потерь от полупустых трибун в период пандемии, пишет официальный сайт организации.

Чуть больше остальных получат три клуба, имеющие профессиональный статус - "Кевильи Руан", "Ред Стар" и "Бур-ан-Бресс". Им полагается также финансовая помощь от LFP (Лиги профессионального футбола).

Суммарно до конца октября раздадут 5 млн евро. Это уже второй транш помощи для клубов третьего дивизиона. Ранее FFF перечислила им еще 6,6 млн.

В прошлом июне федерация также перечисляла 30 млн евро на счета клубов из четвертой и пятой лиг для поддержки в период пандемии. Во Франции в двух самых низших дивизионах суммарно играют 232 любительских клуба.