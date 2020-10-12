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Во Франции федерация раздала по 250 тысяч евро клубам третьей лиги
Помощь в трудные времена
Исполком Федерации футбола Франции (FFF) безвозмездно раздал 18 клубам третьего дивизиона (Насьональ 1) по 250 тысяч евро для компенсации потерь от полупустых трибун в период пандемии, пишет официальный сайт организации.
Чуть больше остальных получат три клуба, имеющие профессиональный статус - "Кевильи Руан", "Ред Стар" и "Бур-ан-Бресс". Им полагается также финансовая помощь от LFP (Лиги профессионального футбола).
Суммарно до конца октября раздадут 5 млн евро. Это уже второй транш помощи для клубов третьего дивизиона. Ранее FFF перечислила им еще 6,6 млн.
В прошлом июне федерация также перечисляла 30 млн евро на счета клубов из четвертой и пятой лиг для поддержки в период пандемии. Во Франции в двух самых низших дивизионах суммарно играют 232 любительских клуба.
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