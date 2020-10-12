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Фанаты Ланса прорвались на базу Лилля и вывесили там свой флаг
Страсти накаляются перед дерби
В ночь с субботы на воскресенье группа фанатов "Ланса" прорвалась на тренировочную базу "Лилля" в Лачине и подняла там свой флаг с написанными на нем оскорблениями в адрес "Догов", пишет La Voix du Nord.
Сегодня утром "Лилль" заявил на вандалов в полицию, а также выпустил заявление, в котором обвинил их в "разжигании ненависти".
Ланс и Лилль расположены в 40 км друг от друга, и матчи между ними традиционно очень принципиальные. При этом последние годы кроваво-золотым похвастать нечем - "Доги" не проигрывают дерби еще с 2007 года.
Следующая встреча соперников пройдет уже в следующее воскресенье, и команды подходят к ней в отличной форме: "Ланс" в таблице третий, "Лилль" - второй.
Des supporters lensois ont hissés un drapeau "LENS FAN" au centre d'entrainement du LOSC!— Peuple Sang&Or (@PeupleSangetOr) October 11, 2020
Le derby s'annonce bouillant.. pic.twitter.com/Z669S9Hzj4
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