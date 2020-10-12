Фанаты Ланса прорвались на базу Лилля и вывесили там свой флаг

В ночь с субботы на воскресенье группа фанатов "Ланса" прорвалась на тренировочную базу "Лилля" в Лачине и подняла там свой флаг с написанными на нем оскорблениями в адрес "Догов", пишет La Voix du Nord.

Сегодня утром "Лилль" заявил на вандалов в полицию, а также выпустил заявление, в котором обвинил их в "разжигании ненависти".

Ланс и Лилль расположены в 40 км друг от друга, и матчи между ними традиционно очень принципиальные. При этом последние годы кроваво-золотым похвастать нечем - "Доги" не проигрывают дерби еще с 2007 года.

Следующая встреча соперников пройдет уже в следующее воскресенье, и команды подходят к ней в отличной форме: "Ланс" в таблице третий, "Лилль" - второй.