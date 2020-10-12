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Фанаты Ланса прорвались на базу Лилля и вывесили там свой флаг

Франция
(1 голосов)

Страсти накаляются перед дерби

Фанаты Ланса прорвались на базу Лилля и вывесили там свой флаг
Новина українською

В ночь с субботы на воскресенье группа фанатов "Ланса" прорвалась на тренировочную базу "Лилля" в Лачине и подняла там свой флаг с написанными на нем оскорблениями в адрес "Догов", пишет La Voix du Nord.

Сегодня утром "Лилль" заявил на вандалов в полицию, а также выпустил заявление, в котором обвинил их в "разжигании ненависти".

Ланс и Лилль расположены в 40 км друг от друга, и матчи между ними традиционно очень принципиальные. При этом последние годы кроваво-золотым похвастать нечем - "Доги" не проигрывают дерби еще с 2007 года.

Следующая встреча соперников пройдет уже в следующее воскресенье, и команды подходят к ней в отличной форме: "Ланс" в таблице третий, "Лилль" - второй.

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В статье: "Ланс" Лилль
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nabo67
12.10.2020 в 14:13
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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