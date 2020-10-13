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ПСЖ сможет выкупить форварда Эвертона за 18 миллионов

Франция
(1 голосов)

"Ириски" покупали его дороже

ПСЖ сможет выкупить форварда Эвертона за 18 миллионов
UA-Футбол
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Этим летом "ПСЖ" арендовал Мойзе Кина. Контракт игрока на данный момент принадлежит "Эвертону".

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Уже следующим летом парижане будут иметь шанс это исправить. В случае удачных выступлений, его можно будет выкупить за 17 миллионов фунтов. Интересно, что "ириски" заплатили за него 25.

За сезоне в английском клубе Кин провел 37 матчей и забил четыре гола.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Пари Сен-Жермен (Париж) Мойзе Кин
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