ПСЖ сможет выкупить форварда Эвертона за 18 миллионов

Этим летом "ПСЖ" арендовал Мойзе Кина. Контракт игрока на данный момент принадлежит "Эвертону".

Уже следующим летом парижане будут иметь шанс это исправить. В случае удачных выступлений, его можно будет выкупить за 17 миллионов фунтов. Интересно, что "ириски" заплатили за него 25.

За сезоне в английском клубе Кин провел 37 матчей и забил четыре гола.