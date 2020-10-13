Франция
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ПСЖ сможет выкупить форварда Эвертона за 18 миллионов
"Ириски" покупали его дороже
Этим летом "ПСЖ" арендовал Мойзе Кина. Контракт игрока на данный момент принадлежит "Эвертону".
Уже следующим летом парижане будут иметь шанс это исправить. В случае удачных выступлений, его можно будет выкупить за 17 миллионов фунтов. Интересно, что "ириски" заплатили за него 25.
За сезоне в английском клубе Кин провел 37 матчей и забил четыре гола.
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