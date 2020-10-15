Роналдо - Неймару: Лети, малыш! Что за прекрасную историю ты пишешь

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо ответил форварду "ПСЖ" Неймару на комментарий о выходе на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии.

"Всё моё уважение для тебя, Неймар. Ты много играешь, отдаёшь результативные передачи, обладаешь прекрасным дриблингом и бьёшь. Нет предела совершенству. Лети, малыш! Что за прекрасную историю ты пишешь. Полноценный и всё более зрелый игрок.

Я знаю, что справиться с давлением за пределами поля намного сложнее, чем удержать мяч в ногах. А теперь скажи мне, откуда мы пришли, чего мы достигли… Кто может нам сказать, что всё это невозможно?

Продолжай верить своим инстинктам, поскольку ты обладаешь талантом, который никто не сможет у тебя отобрать. Тебе предстоит побить множество рекордов и оставить свой след в истории. Рад видеть бразильца на вершине", — написал Роналдо в "Инстаграме".