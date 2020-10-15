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Роналдо - Неймару: Лети, малыш! Что за прекрасную историю ты пишешь
Форвард сборной Бразилии в восторге от игры форварда ПСЖ
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо ответил форварду "ПСЖ" Неймару на комментарий о выходе на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии.
"Всё моё уважение для тебя, Неймар. Ты много играешь, отдаёшь результативные передачи, обладаешь прекрасным дриблингом и бьёшь. Нет предела совершенству. Лети, малыш! Что за прекрасную историю ты пишешь. Полноценный и всё более зрелый игрок.
Я знаю, что справиться с давлением за пределами поля намного сложнее, чем удержать мяч в ногах. А теперь скажи мне, откуда мы пришли, чего мы достигли… Кто может нам сказать, что всё это невозможно?
Продолжай верить своим инстинктам, поскольку ты обладаешь талантом, который никто не сможет у тебя отобрать. Тебе предстоит побить множество рекордов и оставить свой след в истории. Рад видеть бразильца на вершине", — написал Роналдо в "Инстаграме".
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