Лучший бомбардир текущего чемпионата Франции порвал крестообразные связки

"Метц" сегодня сообщил, что центрфорвард Ибрагима Ньян на тренировке порвал переднюю крестообразную связку колена и будет прооперирован.

Сроки возвращения на поле 21-летнего сенегальца не называются, но обычно после такой травмы футболисты пропускают 6-7 месяцев. То есть, раньше апреля 2021-го мы его не увидим.

Для "Метца" это настоящая трагедия. Ньян забил 6 из 6 командных голов в стартовых 6 турах и возглавлял список бомбардиров чемпионата Франции. При этом трансферное окно в стране уже закрыто, поэтому клубу придется полагаться на уже имеющихся исполнителей.

Ньян - воспитанник "Метца". Он играет за первую команду "Мессинцев" с 18 лет и в прошлом чемпионате забил 3 гола в 19 матчах. Transfermarkt оценивает африканца в 9 млн евро.