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Лучший бомбардир текущего чемпионата Франции порвал крестообразные связки
Большое несчастье Ибрагимы Ньяна
"Метц" сегодня сообщил, что центрфорвард Ибрагима Ньян на тренировке порвал переднюю крестообразную связку колена и будет прооперирован.
Сроки возвращения на поле 21-летнего сенегальца не называются, но обычно после такой травмы футболисты пропускают 6-7 месяцев. То есть, раньше апреля 2021-го мы его не увидим.
Для "Метца" это настоящая трагедия. Ньян забил 6 из 6 командных голов в стартовых 6 турах и возглавлял список бомбардиров чемпионата Франции. При этом трансферное окно в стране уже закрыто, поэтому клубу придется полагаться на уже имеющихся исполнителей.
Ньян - воспитанник "Метца". Он играет за первую команду "Мессинцев" с 18 лет и в прошлом чемпионате забил 3 гола в 19 матчах. Transfermarkt оценивает африканца в 9 млн евро.
L’attaquant grenat @Ibra_Niane7 a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou ce mercredi.— FC Metz ☨ (@FCMetz) October 15, 2020
L’ensemble du #FCMetz se veut uni derrière son jeune attaquant, et lui souhaite un prompt rétablissement
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