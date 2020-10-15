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Результаты ни при чем: в Лиге 1 состоялась первая смена тренера
Фредерик Антонетти снова в деле
Фредерик Антонетти вернулся в кресло главного тренера "Метца", заменив Венсана Оньона, сообщает официальный сайт клуба.
59-летний специалист уже тренировал "Мессинцев" в 2018 году, но вскоре покинул свой пост, чтобы ухаживать за тяжело больной женой. При этом Антонетти продолжал выполнять скаутскую работу и подписывал новичков для "Метца". Кроме того, у него был договор с боссами клуба, что он сможет в подходящий для себя момент вернуться на пост тренера. Прошлым летом супруга Антонетти после длительной болезни скончалась, и вот он решил вернуться в профессию.
Оньон, ранее работавший у мсье Фредерика ассистентом, после двух лет самостоятельной работы не пошел обратно помощником, а покинул клуб и трудоустроится в другом месте.
"Метц" после 6 туров чемпионата идет 15-м в таблице с 6 баллами в активе, а сегодня лучший бомбардир команды Ибрагима Ньян еще и порвал крестообразные связки колена.
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