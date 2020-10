Восемь игроков, четыре работника: в клубе Лиги 1 вспышка коронавируса

Восемь футболистов и четыре работника "Монпелье" заразились коронавирусом – пресс-служба клуба сообщила о вспышке COVID-19 в стане команды.

В рамках последнего тестирования COVID-19 был обнаружен у восьми игроков и четырех работников клуба. Все 12 человек повторно сдали тесты и изолировались в соответствии со всеми протоколами безопасности.

Следующий поединок в чемпионате Франции "Монпелье" должен сыграть 18 октября с "Монако" в рамках 7-го тура местного первенства.

12 positive COVID-19 cases at Montpellier, 8 positive cases in the playing squad - this weekend’s Ligue 1 clash with AS Monaco is facing the threat of postponement.