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Восемь игроков, четыре работника: в клубе Лиги 1 вспышка коронавируса
Инфекция атакует
Восемь футболистов и четыре работника "Монпелье" заразились коронавирусом – пресс-служба клуба сообщила о вспышке COVID-19 в стане команды.
В рамках последнего тестирования COVID-19 был обнаружен у восьми игроков и четырех работников клуба. Все 12 человек повторно сдали тесты и изолировались в соответствии со всеми протоколами безопасности.
Следующий поединок в чемпионате Франции "Монпелье" должен сыграть 18 октября с "Монако" в рамках 7-го тура местного первенства.
12 positive COVID-19 cases at Montpellier, 8 positive cases in the playing squad - this weekend’s Ligue 1 clash with AS Monaco is facing the threat of postponement.— Get French Football News (@GFFN) October 16, 2020
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