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Восемь игроков, четыре работника: в клубе Лиги 1 вспышка коронавируса

Франция
(1 голосов)

Инфекция атакует

Восемь игроков, четыре работника: в клубе Лиги 1 вспышка коронавируса
Новина українською

Восемь футболистов и четыре работника "Монпелье" заразились коронавирусом – пресс-служба клуба сообщила о вспышке COVID-19 в стане команды.

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В рамках последнего тестирования COVID-19 был обнаружен у восьми игроков и четырех работников клуба. Все 12 человек повторно сдали тесты и изолировались в соответствии со всеми протоколами безопасности.

Следующий поединок в чемпионате Франции "Монпелье" должен сыграть 18 октября с "Монако" в рамках 7-го тура местного первенства.

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В статье: Монпелье коронавирус
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Источник:
mhsc

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