Лидер чемпионата Франции теряет очки на поле худшей команды сезона

Неожиданный лидер французской Лиги 1 "Ренн" не смог обыграть "Дижон", шедший до этого тура на последнем месте в таблице.

Вообще "Гастон Жерар" - плохое место для бретонцев, здесь команда не может выиграть четыре матча подряд. Даже в отвратительной форме "Дижон" смог собраться и предложил фавориту довольно сбалансированную оборону и резкие контратаки. Этого хватило, чтобы зацепиться за ничью.

"Ренн" забил первым - Амари Траоре на фланге воспользовался едва ли не единственной грубой ошибкой защитников хозяев, пробежал по лицевой и выложил мяч на Мартена Террье, который не промахнулся.

На какое-то время "Дижон" дрогнул, и у бретонцев были шансы, чтобы добить соперника, однако всякий раз Ромен Дель Кастильо принимал неверные решения. "Ренну" сильно не хватало Камавинги и Нзонзи, отдыхавших после матчей за сборную Франции, но еще больше бразильца Рафиньи, отбывшего в "Лидс" в последний день трансферного окна.

Ближе к перерыву "Дижон" выровнял игру, и Саммаритано обязан был забивать, но метров с 22-х не попал по пустым воротам. Фаворит звоночек не услышал, и после перерыва Мама Бальде поразил цель, предварительно сделав клоунов с пары центрбеков "Ренна". Среди них, на секунду, арендованный у "Юве" Даниэле Ругани, который сегодня ничем не выделялся из общей серой массы.

Мог "Дижон" и вовсе вырвать победу, но удар с центра поля от Лаутоа чуть разминулся со штангой. Наверное, это было бы уже слишком. Бургундцы и без того шокировали - это лишь второе их очко в семи турах чемпионата. У "Ренна" баллов аж 15, но сохранить лидерство по итогам тура будет сложно - соперники дышат в спину. Ну и еще за бретонцев страшно перед стартом ЛЧ - в соперниках у них скромный "Краснодар", но с такой игрой и против россиян будут большие проблемы.

7-й тур. Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Ренн" - 1:1

Голы: Мама Бальде, 53 - Террье, 24

"Дижон": Аллагбе - Шафик, Экюэль Манга, Пансо, Чала (Нгонда, 46) - Ндонг, Лаутоа (Мари, 79) - Эбимбе (Добре, 90+4), Саммаритано (Шейдлер, 64), Шуяр (Диоп, 79) - Мама Бальде

"Ренн": Сален - Амари Траоре, Ругани, Агер, Далберт - Буриго (Доку, 81), Гренье (Мартен, 65), Те - Дель Кастильо (Камавинга, 64), Гирасси (Юну, 81), Террье (Гбохо, 64)

Предупреждения: Ндонг, 5, Шафик, 58, Аллагбе, 70, Диоп, 82 - Далберт, 86, Ругани, 88