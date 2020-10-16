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Мойзе Кин и Рафинья дебютируют за ПСЖ

Франция
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В матче чемпионата

Мойзе Кин и Рафинья дебютируют за ПСЖ
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня французский "ПСЖ" играет матч чемпионата против "Нима". В их составе сразу два новичка.

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Речь идет об игроках, которые были подписаны осенью. Мойзе Кин и Рафинья выйдут с первых минут. Отметим, что "ПСЖ" потерял многих игроков основы.

Уже в середине недели "ПСЖ" сыграет в ЛЧ - противостоять им будет "МЮ".

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В статье: Рафинья Пари Сен-Жермен (Париж) Мойзе Кин
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