Мойзе Кин и Рафинья дебютируют за ПСЖ

Сегодня французский "ПСЖ" играет матч чемпионата против "Нима". В их составе сразу два новичка.

Речь идет об игроках, которые были подписаны осенью. Мойзе Кин и Рафинья выйдут с первых минут. Отметим, что "ПСЖ" потерял многих игроков основы.

Уже в середине недели "ПСЖ" сыграет в ЛЧ - противостоять им будет "МЮ".