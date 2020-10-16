Франция
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Мойзе Кин и Рафинья дебютируют за ПСЖ
В матче чемпионата
Сегодня французский "ПСЖ" играет матч чемпионата против "Нима". В их составе сразу два новичка.
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Речь идет об игроках, которые были подписаны осенью. Мойзе Кин и Рафинья выйдут с первых минут. Отметим, что "ПСЖ" потерял многих игроков основы.
Soir de premières pour Moise Kean et @Rafinha ! #NOPSG— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 16, 2020
???????? #AllezParis pic.twitter.com/NwpAEVRb8g
Уже в середине недели "ПСЖ" сыграет в ЛЧ - противостоять им будет "МЮ".
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