Ним - ПСЖ 0:4. Мбаппе и Тюрпен выводят Париж в лидеры Лиги 1

"ПСЖ" обычно слабо выступает после международной паузы, и сегодня в нем тоже многие сомневались. Неймар так устал, возвращаясь в Европу из Перу, что даже не попал в заявку. Вдобавок дисквалификации отбывали Маркиньос и Ди Мария.

Выход в старте Мбаппе явно спутал карты хозяевам - думалось, что Килиан получит отдых после сложных матчей за сборную, но "Крокодилы" все равно начали игру на встречных курсах. И уже на 12-й минуте поплатились за чрезмерную агрессию в прессинге.

Клеман Тюрпен не оценил кунг-фу в исполнении Ландре и показал красную - надо сказать, абсолютно справедливо. Так в футбол играть нельзя.

На этом интрига в матче, по сути, умерла. Оставшись в меньшинстве, "Ним" больше не имел шансов выбегать в контратаки, и просто обреченно отбивался, с каждой минутой позволяя звездному сопернику все больше. Мбаппе, как обычно, выделялся, но играл рывками - видно было, что подустал. Сарабия был активен, но много ошибался; Мойзе Кин имел два момента и запорол их. А вот кто понравился, так это Рафинья. Бразилец мастерски руководил средней зоной, и в конце концов отдал гениальную голевую на Мбаппе. Тот без проблем реализовал выход один на один.

В дальнейшем у Килиана было еще много голевых шансов, но до определенного времени здорово играл Баптист Рейне. Матч он закончил с 7 сэйвами в активе.

После перерыва, ко всеобщему удивлению, самым заметным игроком стал Алессандро Флоренци. Правому беку так хотелось забить, что он постоянно оказывался на острие атак. В итоге он попал сперва в штангу, потом в перекладину, и лишь затем с метра головой внес мяч в сетку после скидки Сарабии.

К тому времени "Ним" уже окончательно подсел и даже отбиваться толком не мог. Мбаппе оформлял дубль вообще без сопротивления - защитников не наблюдалось в радиусе пяти метров. Да и в моменте с голом Сарабии "Крокодилы" уже стояли, как манекены.

Легкая победа для "ПСЖ" - самое оно перед стартом в Лиге чемпионов, где команда на следующей неделе сыграет с "МЮ". Также Париж впервые в сезоне вышел на первое место в Лиге 1 - у него 15 очков, как и у "Ренна", но лучшие дополнительные показатели. Касательно "Нима", то его просто жаль. Раннее удаление сломало игру "Крокодилов", которые в целом неплохо проводят осень и неслучайно набрали 8 очков в стартовых турах.

Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "ПСЖ" - 0:4

Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88

"Ним": Рейне - Бюрнер, Ландре, Мигель, Пакес - До, Кубас (Мартинес, 54), Фомба (Ахлинви, 85) - Элиассон (Маюга, 85), Ру (Ариби, 68), Рипар (Коне, 84)

"ПСЖ": Навас - Флоренци (Руис-Атиль, 84), Дьялло, Кимпембе, Баккер - Гуйе, Паредес (Эррера, 11), Рафинья (Дагба, 58) - Сарабия, Кин, Мбаппе (Хесе, 84)

Предупреждения: До, 6 - Рафинья, 18, Гуйе, 20

Удаление: Ландре, 12