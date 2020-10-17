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Тухель: Я дал отдохнуть Неймару, но он обязательно вернется к МЮ

Франция
(1 голосов)

Наставник высказался о своей главной звезде

Тухель: Я дал отдохнуть Неймару, но он обязательно вернется к МЮ
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался о состоянии здоровья нападающего команды Неймара.

"У Неймара нет проблем. Мы разговаривали с ним, как и с Килианом.

У нас было честное обсуждение, и я решил предоставить ему отдых сегодня. Неймар будет тренироваться и готовиться к матчу против "Манчестер Юнайтед". Он точно будет на поле", – сказал Тухель Goal.

"ПСЖ" сыграют с "Манчестер Юнайтед" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов 20 октября.

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В статье: Неймар ПСЖ
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Комментарии (2)
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zabo31
17.10.2020 в 12:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Acsakal (Kharkov)
17.10.2020 в 11:53
"...але він обов'язково повернеться до МЮ" А коли це Неймар за МЮ грав?
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Odindoma (Dm.roslo)
17.10.2020 в 12:29
К матчу с МЮ в ЛЧ.
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