Тухель: Я дал отдохнуть Неймару, но он обязательно вернется к МЮ

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался о состоянии здоровья нападающего команды Неймара.

"У Неймара нет проблем. Мы разговаривали с ним, как и с Килианом.

У нас было честное обсуждение, и я решил предоставить ему отдых сегодня. Неймар будет тренироваться и готовиться к матчу против "Манчестер Юнайтед". Он точно будет на поле", – сказал Тухель Goal.