Франция
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Тухель: Я дал отдохнуть Неймару, но он обязательно вернется к МЮ
Наставник высказался о своей главной звезде
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель высказался о состоянии здоровья нападающего команды Неймара.
"У Неймара нет проблем. Мы разговаривали с ним, как и с Килианом.
У нас было честное обсуждение, и я решил предоставить ему отдых сегодня. Неймар будет тренироваться и готовиться к матчу против "Манчестер Юнайтед". Он точно будет на поле", – сказал Тухель Goal.
"ПСЖ" сыграют с "Манчестер Юнайтед" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов 20 октября.
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Комментарии (2)
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zabo31
17.10.2020 в 12:15
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Acsakal (Kharkov)
17.10.2020 в 11:53
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Odindoma (Dm.roslo)
17.10.2020 в 12:29
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