Разминка перед МЮ. Ним - ПСЖ 0:4. Видео голов и обзор матча

"Ним" - один из беднейших клубов французского чемпионата, а в этой игре "Крокодилы" еще и остались в меньшинстве уже на 12-й минуте. Естественно, "ПСЖ" не составило труда разбить аутсайдера.

Дубль Мбаппе, а также голы Флоренци и Сарабии вывели Париж на первое место в таблице и подняли команде настроение перед стартом в Лиге чемпионов, где она на следующей неделе сыграет с "Манчестер Юнайтед".

"Ним" - "ПСЖ" - 0:4

Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88