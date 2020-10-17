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Разминка перед МЮ. Ним - ПСЖ 0:4. Видео голов и обзор матча

Франция
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Парижане в большинстве покуражились на "Стад де Костьер"

Разминка перед МЮ. Ним - ПСЖ 0:4. Видео голов и обзор матча
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"Ним" - один из беднейших клубов французского чемпионата, а в этой игре "Крокодилы" еще и остались в меньшинстве уже на 12-й минуте. Естественно, "ПСЖ" не составило труда разбить аутсайдера.

Дубль Мбаппе, а также голы Флоренци и Сарабии вывели Париж на первое место в таблице и подняли команде настроение перед стартом в Лиге чемпионов, где она на следующей неделе сыграет с "Манчестер Юнайтед".

"Ним" - "ПСЖ" - 0:4

Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88

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В статье: Алессандро Флоренци Пабло Сарабия Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Ним
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