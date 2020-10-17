Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разминка перед МЮ. Ним - ПСЖ 0:4. Видео голов и обзор матча
Парижане в большинстве покуражились на "Стад де Костьер"
"Ним" - один из беднейших клубов французского чемпионата, а в этой игре "Крокодилы" еще и остались в меньшинстве уже на 12-й минуте. Естественно, "ПСЖ" не составило труда разбить аутсайдера.
Дубль Мбаппе, а также голы Флоренци и Сарабии вывели Париж на первое место в таблице и подняли команде настроение перед стартом в Лиге чемпионов, где она на следующей неделе сыграет с "Манчестер Юнайтед".
"Ним" - "ПСЖ" - 0:4
Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Эвертон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ
- Тяжелая болезнь Кривбасса, отдыхающий лидер группы А - анонс 7-го тура Второй лиги
- Интер - Милан. Хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти команды? Тест
- Роналдо - Неймару: Лети, малыш! Что за прекрасную историю ты пишешь
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...