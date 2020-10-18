Лига 1. Два разных тайма в Реймсе и возвращение настоящего Марселя

Необычный матч состоялся в столице Лотарингии. До перерыва хозяева целиком владели инициативой, особенно разрывая правый фланг защиты "Хеков", где Мендес откровенно сыпался. Эффектный гол Кассама метров с 22-х был полностью по игре.

А вот что случилось с "Реймсом" во второй половине - это вопрос. Команда развалилась как-то вся сразу. Сперва один из героев прошлого сезона Райкович исполнил "Филимонова" и внес мяч в свои ворота после навеса; потом провал в защите привел к пенальти, реализованному конголезцем Висса.

Окончательно добил "Реймс" герой первого тайма Кассама, прыгнувший прямой ногой в соперника. Под занавес игры его подвиг повторил еще и Донис - обоих теперь ждет длительный бан. "Лорьян" же в это время забил третий - отличился топ-бомбардир чемпионата Литвы-2019 Моффи.

После 7 туров у "Хеков" 7 очков - не так плохо для новичка элиты. У "Реймса" баллов всего 2 - и вот это подлинный крах. По итогам минувшего сезона команда вышла в еврокубки, а теперь ей светит борьба за выживание.

7-й тур. Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Лорьян" - 1:3

Голы: Кассама, 15 - Амель, 61, Висса, 65 (с пенальти), Моффи, 80

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Де Смет - Кассама, Шавалерен (Драмме, 46) - Кутеса (Экитике, 35), Мбуку (Думбия, 73), Кафаро - Сирхуйс (Донис, 81)

"Лорьян": Нарди - Мендес, Лапорт, Гравильон, Морель - Буасгар (Лорьент, 76), Чалоба (Монкондью, 76), Абержель (Деляплас, 83), Висса - Амель (Грбич, 73), Моффи (Лемуан, 83)

Предупреждения: Шавалерен, 19, Экитике, 45+1, Драмме, 48, Фаэс, 53 - Амель, 34

Удаления: Кассама, 70, Донис, 90

Ну наконец-то первая домашняя победа "Марселя" в новом чемпионате. После провального сентября команда Виллаш-Боаша даже без дисквалифицированного Пайета доказала, что с ней стоит считаться.

Товен забил шедевр фирменным ударом с левой уже на старте, а к 15-й минуте обязан был оформлять дубль, но бездарно исполнил пенальти. И такое бывает.

"Бордо" за весь матч создал полтора голевых шанса, лучший из них был у Хатема Бен-Арфа, без преувеличения культового игрока для французского футбола. Сегодня гениальный разгильдяй дебютировал в составе "жирондинцев" и реализовал свой шанс, но судьи свистнули офсайд.

Если бы не те полметра - кто знает, как бы сложилась игра? А так после перерыва "Марсель" еще прибавил и усилиями Жордан Амави забил сперва второй, а потом и третий - правда, на сей раз мяч нырнул в сетку транзитом через ногу Пабло. Забавно, ведь до этого за три года на "Велодроме" Амави забил лишь дважды, а тут его прямо прорвало.

"Бордо" в концовке отыграл один мяч благодаря хлесткому удару нигерийца Маджа, но кому до этого есть дело? Благодаря победе "Марсель" в таблице подтянулся ближе к лидерам с 12 очками в активе. У "ПСЖ" только на 3 больше. Касательно "Бордо", то у него тоже все нормально - 9 баллов и место выше середины в таблице.

7-й тур. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Бордо" - 3:1

Голы: Товен, 5, Амави, 54, Пабло, 64 (автогол) - Маджа, 83

"Марсель": Манданда - Сакаи, А. Гонсалес, Чалета-Цар (Жермен, 87), Амави - Ронжье, Б. Камара, Сансон - Кизанс (Гуйе, 74) - Товен (Аке, 78), Бенедетто (Луис Энрике, 86)

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Пабло, Бенито (Пундже, 65) - Башич, Отавио - Уден (Зеркан, 71), Бен-Арфа (Маджа, 66), Адли (Хван, 65) - де Превиль (Бриан, 71)

Предупреждения: Сакаи, 7, Сансон, 49, Чалета-Цар, 72 - Адли, 4