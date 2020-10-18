Страсбур - Лион 2:3. Яркая перестрелка в пользу фаворита

Настоящий триллер выдали "Лион" и "Страсбур" на поле последнего. Зрители обожают такие матчи - море голов, ударов, вратарских сэйвов, интрига.

"Лион" совершенно подавил хозяев на старте, забив два мяча за полчаса. В обоих случаях здорово сыграл Депай, ассистировавший поочередно Кадевере и Токо-Экамби. Когда под занавес тайма Мемфис опять на дриблинге и после выдающейся передачи Тиаго Мендеса организовал третий гол, показалось, что игра закрыта. И это самое интересное, ведь "Страсбур" вовсе не заслуживал разгрома.

Начиная с 30-й минуты, эльзасцы создали 2-3 верных шанса, но бесподобно играл вратарь Лопеш. Ну и еще в одном эпизоде после красивой передачи Линара Ажорг зарядил выше. Мяч Хабиба Дьялло перед перерывом восстановил справедливость, но не до конца.

Во втором тайме "Страсбур" еще прибавил и заслуженно забил второй - бильярдный удар с лету удался Аолу в ходе массированной атаки.

На "Лион" пропущенный мяч не повлиял - он и не думал защищать счет, а продолжил играть от ножа. Вышедший на замену Дембеле бил уже в пустые ворота, но Митрович в прыжке вынес мяч с линии. Потом Муса головой расстреливал вратаря после навеса сверхактивного Депая, но попал прямо в руки. На это "Страсбур" ответил проходом Симакана - мяч точно оказался бы в сетке, если бы не героический прыжок Лопеша.

В общем, эффектная была игра, настоящий праздник. Вряд ли этого стоило ждать от команд, одна из которых в предыдущих шести турах дважды забила с игры, а другая - трижды. Но таков футбол.

Благодаря победе "Лион" с 10 очками подтянулся в верхнюю часть таблицы. "Страсбур", у которого 3 балла, остался третьим с конца.

Страсбург. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Лион" - 2:3

Голы: Дьялло, 43, Аолу, 55 - Кадевере, 12, Токо-Экамби, 25, 42

"Страсбур": Б. Камара - Лала, Коне, Митрович, Кароль (Дьялло, 37) - Бельгар (Сиссоко, 76), Томассон (Уорис, 84), Симакан, Аолу, Линар - Ажорг

"Лион": Лопеш - Дюбуа (Де Шильо, 73), Марсело, Денайер, Корне - Лукас Пакета (Дьоманде, 86), Тиаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 72) - Кадевере (Дембеле, 64), Депай, Токо-Экамби

Предупреждения: Ажорг, 57, Аолу, 90+3 - Кадевере, 20, Корне, 45+2, Токо-Экамби, 53