Лилль - Ланс 4:0. Доги феерично выиграли дерби и возглавили таблицу Лиги 1

Фанаты "Ланса" всеми силами подогревали интерес к Северному дерби. Еще неделю назад группа самых активных даже ворвалась на базу "Лилля" и подняла там свой флаг. Лучше бы они этого не делали.

"Доги" вышли на матч предельно заряженными и не оставили сопернику ни шанса. По сути, за весь матч у "Ланса" не было ни единого стопроцентного голевого момента. Да, были симпатичные решения у Какута, где-то мог лучше сыграть Сотока, случались перспективные контратаки. Но все это без явной угрозы Мику Меньяну.

А вот "Лилль" на поле феерил. Бурак Йылмаз вывел команду вперед уже на старте, оказавшись в нужном месте в нужное время после подачи со стандарта. И в 35 лет турок все еще топ для французского первенства.

"Лансу" сильно повезло уйти на перерыв со счетом 0:1 - один лишь Араужо мог убивать интригу еще в первом тайме, но то бил выше, то Лека спасал. А вот на старте второго тайма опытный вратарь уже был бессилен - защитники грубо ошиблись при простреле с правого фланга, и Бамба расстреливал его с линии вратарской.

Еще через десять минут "Ланс" остался в меньшинстве после второй желтой карточки у Гради, и на этом футбол в матче окончательно закончился. Началось избиение, которое закончилось мячами Иконе и Языджи - запасных "Догов" в этом сезоне. Могло голов быть и больше - особенно после идиотского удаления Клемана Мишлена, ударившего соперника сзади по ногам спустя пять минут после выхода со скамейки. Но и так вышло очень убедительно.

Благодаря разгрому "Лилль" с 17 очками возглавил таблицу Лиги 1. "ПСЖ" и "Ренн" отстают от него на 2 очка. Касательно "Ланса", то он остался с 13 баллами, зато получил весьма полезный урок. Кулаками не надо махать не только после боя, но и до него тоже.

Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Ланс" - 4:0

Голы: Йылмаз, 11, Бамба, 47, Иконе, 69, Языджи, 79

"Лилль": Меньян - Челик, Жозе Фонте (Сумаоро, 82), Ботман, Брадарич - Араужо (Языджи, 76), Андре (Шека, 65), Ренату Санчеш (Сумаре, 76), Бамба - Дэвид, Йылмаз (Иконе, 65)

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Радованович - Клосс (Мишлен, 71), Дюкуре, Каюзак (Маурисио, 60), Айдара - Какута (Банза, 71) - Жан (Муинга, 46), Сотока (Бура, 81)

Предупреждения: Каюзак, 18, Гради, 30

Удаления: Гради, 57, Мишлен, 75