Игроком сентября во Франции стал форвард, порвавший крестообразные связки

Профсоюз футболистов (UNFP) признал лучшим игроком Лиги 1 в сентябре форварда "Метца" Ибрагиму Ньяна.

В голосовании он опередил нападающего "Ренна" Серу Гирасси и центрфорварда "Ланса" Игнатиуса Ганаго.

21-летний сенегалец в сентябре забил три мяча - оформил победный дубль в ворота "Реймса" (2:1) и забил на "Велодроме" "Марселю" (1:1). Кроме того, он отгрузил три мяча "Лорьяну" (3:1) в начале октября.

Неделю назад Ньян порвал крестообразные связки на тренировке, так что теперь мы его не увидим на поле до середины весны.

