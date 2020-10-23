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Игроком сентября во Франции стал форвард, порвавший крестообразные связки
Уважили Ибрагиму Ньяна
Профсоюз футболистов (UNFP) признал лучшим игроком Лиги 1 в сентябре форварда "Метца" Ибрагиму Ньяна.
В голосовании он опередил нападающего "Ренна" Серу Гирасси и центрфорварда "Ланса" Игнатиуса Ганаго.
21-летний сенегалец в сентябре забил три мяча - оформил победный дубль в ворота "Реймса" (2:1) и забил на "Велодроме" "Марселю" (1:1). Кроме того, он отгрузил три мяча "Лорьяну" (3:1) в начале октября.
Неделю назад Ньян порвал крестообразные связки на тренировке, так что теперь мы его не увидим на поле до середины весны.
How it started How it’s going— UNFP (@UNFP) October 22, 2020
Ibrahima Niane est élu Joueur du Mois de septembre de @ligue1UberEats #TropheesUNFP pic.twitter.com/Ij9gNzjD2d
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