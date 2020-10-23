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Игроком сентября во Франции стал форвард, порвавший крестообразные связки

Франция
(1 голосов)

Уважили Ибрагиму Ньяна

Игроком сентября во Франции стал форвард, порвавший крестообразные связки
Новина українською

Профсоюз футболистов (UNFP) признал лучшим игроком Лиги 1 в сентябре форварда "Метца" Ибрагиму Ньяна.

В голосовании он опередил нападающего "Ренна" Серу Гирасси и центрфорварда "Ланса" Игнатиуса Ганаго.

21-летний сенегалец в сентябре забил три мяча - оформил победный дубль в ворота "Реймса" (2:1) и забил на "Велодроме" "Марселю" (1:1). Кроме того, он отгрузил три мяча "Лорьяну" (3:1) в начале октября.

Неделю назад Ньян порвал крестообразные связки на тренировке, так что теперь мы его не увидим на поле до середины весны.

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В статье: "Метц" Серу Гирасси Игнатиус Ганаго Ибрагима Ньян
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