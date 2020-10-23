Ренн - Анже 1:2. Фаворит растерзан на контратаках

"Ренн" на неделе дебютировал в Лиге чемпионов, сыграв вничью с "Краснодаром" (1:1), и сил у основы на игру с "Анже" не хватило. Пришлось частично выпускать хоть и близкий, но резерв.

"Анже" ранее в этом сезоне еще не брал очков на выезде, но эта команда славится тем, что время от времени умеет выдать матч высочайшего качества. Причем вычислить такую игру нельзя - они случаются как бы рандомно. Вот и сегодня был как раз такой день. Адриен Юну открыл счет после ошибки Бернардони, отпустившего простой мяч, но этот удар так и остался единственным в створ ворот для "Ренна" в этот вечер.

"Анже" действовал раскованно, пользовался привычкой бретонцев оставлять свободную зону перед своими центрбеками, которые вдобавок неубедительно действовали один в один. Техничные Буфаль и Фульжини регулярно делали из них статистов.

Именно Буфаль сравнял счет - ударил со средней, и мяч с рикошетом влетел в сетку. Баокен мог выводить "Ле Ско" вперед еще перед перерывом, но запорол выход на ворота после выдающегося паса Мангани. Зато вскоре после перерыва все правильно сделал Фульжини: оббежал медлительного Да Сильву и в касание послал мяч над Гомисом, который непонятно зачем выбежал из ворот метров на 20. До Эдуара Менди ему пока далеко.

Гениальный сольный проход Тиуба под занавес игры мог устанавливать счет 3:1, но и без этого "Анже" победил. Финальный штурм был, однако не сработал. "Ренн" потерял очки в 3 из 4 последних матчей. У него все еще 16 очков - и это второе место в таблице, но конкуренты не дремлют. Касательно команды Стефана Мулена, то у нее теперь 13 баллов - явно больше, чем можно было рассчитывать перед стартом чемпионата.

Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" - "Анже" - 1:2

Голы: Юну, 18 - Буфаль, 27, Фульжини, 57

"Ренн": Гомис - А. Траоре, Да Сильва, Агер, Трюффер (Далберт, 71) - Доку, Гбохо (Дель Кастильо, 71), Нзонзи, Камавинга (Террье, 61), Те (Буриго, 82) - Юну (Гирасси, 61)

"Анже": Бернардони - Мансо, И. Траоре, Тома, Эбоссе (Думбия, 28) - Амаду, Мангани - Кабо (Тиуб, 71), Фульжини, Буфаль (Бобишон, 71) - Баокен (Дьони, 80)

Предупреждения: Нзонзи, 12, Да Сильва, 45