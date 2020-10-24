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У Тухеля возник конфликт с Леонардо из-за несостоявшихся трансферов

Франция
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Бразилец не одобрил кандидатуры Суареса и Рюдигера

У Тухеля возник конфликт с Леонардо из-за несостоявшихся трансферов
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель выразил недовольство работой спортивного директора клуба Леонардо, сообщает ESPN.

Немецкий специалист летом настаивал на приглашении Луиса Суареса из "Барселоны" и центрбека "Челси" Антонио Рюдигера.

Леонардо наложил вето на оба трансфера, посчитав их не подходящих для клуба.

Напомним, посреди недели "ПСЖ" проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2) в групповом этапе ЛЧ.

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В статье: Леонардо Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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