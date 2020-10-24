Франция
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У Тухеля возник конфликт с Леонардо из-за несостоявшихся трансферов
Бразилец не одобрил кандидатуры Суареса и Рюдигера
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель выразил недовольство работой спортивного директора клуба Леонардо, сообщает ESPN.
Немецкий специалист летом настаивал на приглашении Луиса Суареса из "Барселоны" и центрбека "Челси" Антонио Рюдигера.
Леонардо наложил вето на оба трансфера, посчитав их не подходящих для клуба.
Напомним, посреди недели "ПСЖ" проиграл "Манчестер Юнайтед" (1:2) в групповом этапе ЛЧ.
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