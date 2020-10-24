Лига 1. Лорьян - Марсель 0:1. Слишком мокро для качественного футбола

После поражения на старте Лиги чемпионов от "Олимпиакоса" прошло лишь три дня, поэтому усталость игроков "Марселя" была понятной. Но что делать? Скамейки у команды нет, приходится выжимать все соки из тех, кто есть под рукой.

Сегодня южанам везло. Во-первых, "Хеки" били куда угодно, только не в ворота. А если каким-то чудом попадали в створ, то непременно в ту точку, где находился Манданда. Так поступили Висса, Абергель и Буасгар. Еще в одном эпизоде после перерыва все тот же Буасгар диагональным ударом попал в штангу.

"Лорьян" смотрелся интереснее, острее атаковал, подгоняемый своими болельщиками, что редкость по нынешним временам. Явно выделялся Висса - конголезец постепенно вырастает в лидера команды. Сегодня он трижды пробил по воротам, шесть раз шел в дриблинг, трижды навязывал единоборства. Но, опять же, без гола.

Ну а во-вторых, "Мустуар" был залит водой, и это тоже сыграло за "Марсель". Потяжелевшее поле не позволяло хозяевам как следует приложиться по мячу или хотя бы разогнать контратаку.

Касательно "Марселя", то он шел вперед исключительно при помощи стандартов. И благодаря левой ноге Флориана Товена, имел в этом успех. Балерди и Камара могли отличиться еще в первом тайме, но в итоге гола пришлось ждать до 54-й минуты, когда аргентинец с почти нулевого угла переиграл голкипера на втором этаже. Это его дебютный гол во Франции.

В концовке "Лорьян" пошел на штурм - были и сэйвы Манданда, и не менее пяти опасных заблокированных ударов, был прорыв из последних сил от Висса, но нет. Удача сегодня была на стороне гостей, которые благодаря ей и высокой самоотдаче теперь с 15 очками поднялись почти на самый верх таблицы. У лидера - "Лилля" - 17 баллов и матч в запасе. Касательно "Хеков", то у них 7 очков и они над зоной вылета, но у команды есть игра, и это главное. Фортуна рано или поздно должна ей улыбнуться.

Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Марсель" - 0:1

Гол: Балерди, 54

"Лорьян": Нарди - Мендес (Деляплас, 81), Лапорт, Гравильон, Морель - Буасгар (Грбич, 72), Чалоба, Абергель (Монкондью, 82), Висса - Амель (Диарра, 82), Моффи (Лорьент, 63)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Балерди, Амави - Ронжье, Камара, Гуйе (Сансон, 69) - Кизанс (Чалета-Цар, 89) - Бенедетто (Аке, 88), Товен (Радоньич, 79)

Предупреждения: Буасгар, 20, Мендес, 54, Гравильон, 74 - Бенедетто, 37, Гонсалес, 56, Ронжье, 73