Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Лорьян - Марсель 0:1. Слишком мокро для качественного футбола
Выстраданные три очка провансальцев
После поражения на старте Лиги чемпионов от "Олимпиакоса" прошло лишь три дня, поэтому усталость игроков "Марселя" была понятной. Но что делать? Скамейки у команды нет, приходится выжимать все соки из тех, кто есть под рукой.
Сегодня южанам везло. Во-первых, "Хеки" били куда угодно, только не в ворота. А если каким-то чудом попадали в створ, то непременно в ту точку, где находился Манданда. Так поступили Висса, Абергель и Буасгар. Еще в одном эпизоде после перерыва все тот же Буасгар диагональным ударом попал в штангу.
"Лорьян" смотрелся интереснее, острее атаковал, подгоняемый своими болельщиками, что редкость по нынешним временам. Явно выделялся Висса - конголезец постепенно вырастает в лидера команды. Сегодня он трижды пробил по воротам, шесть раз шел в дриблинг, трижды навязывал единоборства. Но, опять же, без гола.
Ну а во-вторых, "Мустуар" был залит водой, и это тоже сыграло за "Марсель". Потяжелевшее поле не позволяло хозяевам как следует приложиться по мячу или хотя бы разогнать контратаку.
Касательно "Марселя", то он шел вперед исключительно при помощи стандартов. И благодаря левой ноге Флориана Товена, имел в этом успех. Балерди и Камара могли отличиться еще в первом тайме, но в итоге гола пришлось ждать до 54-й минуты, когда аргентинец с почти нулевого угла переиграл голкипера на втором этаже. Это его дебютный гол во Франции.
В концовке "Лорьян" пошел на штурм - были и сэйвы Манданда, и не менее пяти опасных заблокированных ударов, был прорыв из последних сил от Висса, но нет. Удача сегодня была на стороне гостей, которые благодаря ей и высокой самоотдаче теперь с 15 очками поднялись почти на самый верх таблицы. У лидера - "Лилля" - 17 баллов и матч в запасе. Касательно "Хеков", то у них 7 очков и они над зоной вылета, но у команды есть игра, и это главное. Фортуна рано или поздно должна ей улыбнуться.
Лорьян. "Ле Мустуар"
"Лорьян" - "Марсель" - 0:1
Гол: Балерди, 54
"Лорьян": Нарди - Мендес (Деляплас, 81), Лапорт, Гравильон, Морель - Буасгар (Грбич, 72), Чалоба, Абергель (Монкондью, 82), Висса - Амель (Диарра, 82), Моффи (Лорьент, 63)
"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Балерди, Амави - Ронжье, Камара, Гуйе (Сансон, 69) - Кизанс (Чалета-Цар, 89) - Бенедетто (Аке, 88), Товен (Радоньич, 79)
Предупреждения: Буасгар, 20, Мендес, 54, Гравильон, 74 - Бенедетто, 37, Гонсалес, 56, Ронжье, 73
Популярное сейчас
- Барселона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионат Испании
- Шахтер - Ворскла 1:1. Равенство в неравной битве
- Барселона - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- У Тухеля возник конфликт с Леонардо из-за несостоявшихся трансферов
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО