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Второй в сезоне поединок Лиги 1 перенесен из-за коронавируса

Франция
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Форс-мажор во Франции

Второй в сезоне поединок Лиги 1 перенесен из-за коронавируса
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Лига профессионального футбола (LFP) сообщила, что матч "Ланс" - "Нант" перенесен на более поздний срок из-за массового заражения хозяев коронавирусом.

Согласно действующему протоколу, матч должен быть сыгран, если 20 из 30 человек в заявке команды готовы выйти на поле. В "Лансе" на данный момент 11 положительных тестов на COVID и, по слухам, будут еще.

Ранее в этом сезоне из-за коронавируса переносился только матч 1-го тура "Марсель" - "Сент-Этьен", но на тот момент в лиге еще действовал старый, более мягкий протокол.

Этот сезон "Ланс" начал неожиданно хорошо - новичок элиты набрал 13 очков в стартовых 7 турах и идет в группе лидеров. Про "Нант" этого сказать нельзя - у него лишь 8 баллов.

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В статье: Нант "Ланс" коронавирус
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Источник:
L'Equipe

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