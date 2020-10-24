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Второй в сезоне поединок Лиги 1 перенесен из-за коронавируса
Форс-мажор во Франции
Лига профессионального футбола (LFP) сообщила, что матч "Ланс" - "Нант" перенесен на более поздний срок из-за массового заражения хозяев коронавирусом.
Согласно действующему протоколу, матч должен быть сыгран, если 20 из 30 человек в заявке команды готовы выйти на поле. В "Лансе" на данный момент 11 положительных тестов на COVID и, по слухам, будут еще.
Ранее в этом сезоне из-за коронавируса переносился только матч 1-го тура "Марсель" - "Сент-Этьен", но на тот момент в лиге еще действовал старый, более мягкий протокол.
Этот сезон "Ланс" начал неожиданно хорошо - новичок элиты набрал 13 очков в стартовых 7 турах и идет в группе лидеров. Про "Нант" этого сказать нельзя - у него лишь 8 баллов.
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