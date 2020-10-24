Лига 1. ПСЖ - Дижон 4:0. Прогулка и не более

Домашнее поражение от "МЮ" в Лиге чемпионов никак не повлияло на настрой Парижа на чемпионат. Даже несмотря на усталость и умеренную ротацию (например, на скамейке остался Мбаппе) интрига в матче не протянула и трех минут.

Мойзе Кин забил дебютные голы во Франции, воспользовавшись идеальными передачами Баккера и Неймара. Очевидно, конкуренция с Икарди будет нешуточной - и не факт, что в пользу аргентинца.

Неймару было мало ассиста, он очень хотел забить сам, но не судьба - все его попытки летели либо в каркас, либо в Аллагбе. Не лучше пробивали и другие - Данилу дважды головой не переиграл голкипера, не был точен и Сарабия.

Самое удивительное, что "Дижон", никогда в своей истории не забивавший на "Парк де Пренс", играл открыто и тоже имел не менее трех реальных голевых шансов еще к перерыву, но все запорол. Мама Бальде и Эбимбе не попадали в створ даже с самых убойных позиций.

Как это делается в самой концовке гостям показал Мбаппе, оформивший дубль за шесть минут. В первом случае Неймар отдал на Килиана голевую передачу, во втором - исполнил эффектную предголевую, которая все и решила. Если с ударами у бразильца возникали проблемы, то вот пасы он сегодня отдавал изумительные.

Не матч, а легкая прогулка получилась у "ПСЖ". Единственный минус - травма бедра у Дракслера, он явно вылетел недели на три. В таблице Париж вышел на первое место с 18 очками, но у "Лилля" лишь на балл меньше и есть игра в запасе. Касательно "Дижона", то он остался на последнем, 20-м месте - у него 2 очка после 8 туров.

8-й тур. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Дижон" - 4:0

Голы: Кин, 3, 23, Мбаппе, 82, 88

"ПСЖ": Серхио Рико - Дагба, Маркиньос (Руис-Атиль, 73), Дьялло, Бакккер - Дракслер (Эррера, 59), Данилу Перейра, Рафинья (Фадига, 85) - Сарабия, Кин (Мбаппе, 73), Неймар

"Дижон": Аллагбе - Буй (Шафик, 79), Экюэль Манга, Пансо, Нгонда - Ндонг, Лаутоа (Папе Диоп, 55), Эбимбе - Мама Бальде (Шейдлер, 79), Конате (Целина, 70), Шуяр

Предупреждения: Конате, 45+1, Пансо, 69