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СМИ: Пари Сен-Жермен контактировал с Зиданом – тренер Реала может заменить Тухеля

Франция
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Француз переедет в Париж?

СМИ: Пари Сен-Жермен контактировал с Зиданом – тренер Реала может заменить Тухеля
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"Пари Сен-Жермен" заинтересован в приглашении французского специалиста Зинедина Зидана на должность главного тренера.

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Боссы парижан уже контактировали с тренером мадридского "Реала" в последние недели, об этом сообщил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito TV.

Напомним, вместе с "Реалом" Зидан выиграл чемпионат Испании (16/17, 19/20), Суперкубок страны (2017, 2020), Лигу чемпионов (15/16, 16/17, 17/18), а также Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (те же года).

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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