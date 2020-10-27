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СМИ: Пари Сен-Жермен контактировал с Зиданом – тренер Реала может заменить Тухеля
Француз переедет в Париж?
"Пари Сен-Жермен" заинтересован в приглашении французского специалиста Зинедина Зидана на должность главного тренера.
Боссы парижан уже контактировали с тренером мадридского "Реала" в последние недели, об этом сообщил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito TV.
????EXCLUSINDA???? #INDA: "El PSG ha llamado a ZIDANE durante las últimas semanas". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/xRWUfLu6zq— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 27, 2020
Напомним, вместе с "Реалом" Зидан выиграл чемпионат Испании (16/17, 19/20), Суперкубок страны (2017, 2020), Лигу чемпионов (15/16, 16/17, 17/18), а также Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (те же года).
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