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ПСЖ рассматривает Аллегри в качестве замены Тухеля
Парижанам нужен новый тренер
Руководство "ПСЖ" раздумывает над тем, чтобы в скором будущем заменить главного тренера Томаса Тухеля на Массимилиано Аллегри, сообщает Le10Sport.
Парижане рассматривали вариант с приглашением итальянца еще в прошлом сезоне, но решили довериться немецкому специалисту, который вывел их в финал Лиги чемпионов.
Теперь будущее Тухеля будет зависеть от дальнейших выступлений команды в евротурнире.
Минувший сезон Аллегри провел в отпуске. Последним его клубом был "Ювентус", с которым он пять раз подряд побеждал в чемпионате Италии.
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