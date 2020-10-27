ПСЖ рассматривает Аллегри в качестве замены Тухеля

Руководство "ПСЖ" раздумывает над тем, чтобы в скором будущем заменить главного тренера Томаса Тухеля на Массимилиано Аллегри, сообщает Le10Sport.

Парижане рассматривали вариант с приглашением итальянца еще в прошлом сезоне, но решили довериться немецкому специалисту, который вывел их в финал Лиги чемпионов.

Теперь будущее Тухеля будет зависеть от дальнейших выступлений команды в евротурнире.

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Минувший сезон Аллегри провел в отпуске. Последним его клубом был "Ювентус", с которым он пять раз подряд побеждал в чемпионате Италии.