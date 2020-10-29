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СМИ: Неймар пропустит три недели из-за травмы

Франция
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Могло быть и хуже

СМИ: Неймар пропустит три недели из-за травмы
UA-Футбол
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В матче Лиги Чемпионов французский "ПСЖ" без особых проблем переиграл чемпиона Турции. Однако не обошлось без потерь.

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Травму в матче получил Неймар, который был заменен уже на 26-й минуте. Журналист RMC Sport уверяет, что бразилец пропустит около трех недель. В сумме, форвард не поможет команде в двух матчах чемпионате, а также в битве против "РБ Лейпцига".

Неизвестно, сможет ли Неймар сыграет за сборную Бразилии в ноябрьских матчах отбора к ЧМ.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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