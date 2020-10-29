СМИ: Неймар пропустит три недели из-за травмы

В матче Лиги Чемпионов французский "ПСЖ" без особых проблем переиграл чемпиона Турции. Однако не обошлось без потерь.

Травму в матче получил Неймар, который был заменен уже на 26-й минуте. Журналист RMC Sport уверяет, что бразилец пропустит около трех недель. В сумме, форвард не поможет команде в двух матчах чемпионате, а также в битве против "РБ Лейпцига".

Info @RMCsport : Selon une source proche du joueur, #Neymar devrait être forfait jusqu’à la trêve internationale. Le joueur a passé un Irm qui a révélé une lésion à l’adducteur. Le joueur va donc rater les matchs face à Nantes, Leipzig et Rennes. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 29, 2020

Неизвестно, сможет ли Неймар сыграет за сборную Бразилии в ноябрьских матчах отбора к ЧМ.