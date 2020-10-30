  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Экс-генсек ФИФА получил условный срок, президент ПСЖ оправдан по делу о мошенничестве
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-генсек ФИФА получил условный срок, президент ПСЖ оправдан по делу о мошенничестве

Франция
(1 голосов)

Суд вынес решение

Экс-генсек ФИФА получил условный срок, президент ПСЖ оправдан по делу о мошенничестве
Новина українською

Подошло к концу судебное разбирательство в отношении президента "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

По информации L’Equipe, глава парижского клуба получил оправдательный приговор. Чиновника же суд наказал 120 днями условного тюремного срока.

Читайте такжеПрезидент ПСЖ заплатил более 1 миллиона долларов в рамках соглашения с ФИФА

Напомним, генеральная прокуратура Швейцарии полагала, что в период с 2013 по 2015 годы. Вальке использовал своё положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определённым компаниям. Речь шла о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 годы. Взамен бывший управленец получил от Аль-Хелаифи, являющегося также главой телевизионной группы beIN Media, взятки в виде трёх платежей на общую сумму € 1,25 млн. В январе 2018 года Вальке был отстранён от футбольной деятельности на 12 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жером Вальке Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чемпионат

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...