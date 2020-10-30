Экс-генсек ФИФА получил условный срок, президент ПСЖ оправдан по делу о мошенничестве

Подошло к концу судебное разбирательство в отношении президента "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

По информации L’Equipe, глава парижского клуба получил оправдательный приговор. Чиновника же суд наказал 120 днями условного тюремного срока.

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Напомним, генеральная прокуратура Швейцарии полагала, что в период с 2013 по 2015 годы. Вальке использовал своё положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определённым компаниям. Речь шла о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 годы. Взамен бывший управленец получил от Аль-Хелаифи, являющегося также главой телевизионной группы beIN Media, взятки в виде трёх платежей на общую сумму € 1,25 млн. В январе 2018 года Вальке был отстранён от футбольной деятельности на 12 лет.