Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-генсек ФИФА получил условный срок, президент ПСЖ оправдан по делу о мошенничестве
Суд вынес решение
Подошло к концу судебное разбирательство в отношении президента "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.
По информации L’Equipe, глава парижского клуба получил оправдательный приговор. Чиновника же суд наказал 120 днями условного тюремного срока.
Напомним, генеральная прокуратура Швейцарии полагала, что в период с 2013 по 2015 годы. Вальке использовал своё положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции достались определённым компаниям. Речь шла о чемпионатах мира и Кубках конфедераций с 2018 по 2030 годы. Взамен бывший управленец получил от Аль-Хелаифи, являющегося также главой телевизионной группы beIN Media, взятки в виде трёх платежей на общую сумму € 1,25 млн. В январе 2018 года Вальке был отстранён от футбольной деятельности на 12 лет.
Популярное сейчас
- Corriere dello Sport: Трубин попал в шорт-листы двух клубов из АПЛ после матча с Интером
- Минус три для Руха, потери Ворсклы и Динамо. Список дисквалифицированных на 8-й тур УПЛ
- Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было
- СМИ: Пари Сен-Жермен контактировал с Зиданом – тренер Реала может заменить Тухеля
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо