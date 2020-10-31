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Чемпионат оставили, Кубок перенесли: во Франции резко ужесточили карантин
Важные решения правительства
30 октября во Франции начали действовать новые ограничительные мероприятия для противодействия пандемии COVID-19, пишет Le Figaro.
В стране закрыли бары, рестораны и магазины кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости. Более того, из дому разрешено выходить только по уважительной причине - за нарушение карантина будут штрафовать на 135-375 евро, а рецидивистов и подавно ждет 15 суток за решеткой.
Изменения, естественно, коснутся и футбола. Так, все любительские турниры были незамедлительно приостановлены. Это сразу сказалось на Кубке Франции - его старт перенесли на 1 декабря, ведь на ранних стадиях турнира играют именно любители, а им правительство выходить на поле пока запрещает.
Также власти окончательно запретили пускать болельщиков на стадионы. Еще в минувший уик-энд на половине матчей тура присутствовало от 1,000 до 5,000 фанатов в зависимости от региона. Теперь же не будут пускать никого.
При этом розыгрыши Лиги 1 и Лиги 2 продолжатся без изменений в календаре. Повторить мартовский фокус и отменить сезон Эммануэль Макрон пока не решился.
Отметим также, что сейчас в Лиге 1 одна команда не может играть из-за массовой вспышки коронавируса среди игроков - это "Ланс". "Кроваво-золотые" пропустили два подряд тура, в том числе выезд в Марсель, который должен был состояться вчера, 30 октября.
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