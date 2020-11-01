Лига 1. Ренн спасают защитники, а ПСЖ - Мбаппе

Бретонское дерби сегодня подарило два совершенно разных тайма. Если до перерыва обе команды не наносили ударов в створ, то ближе к концу пошло гораздо веселее.

"Ренн" в целом вел себя по-хозяйски, контролировал мяч под 70% времени, втрое чаще пробивал по воротам. Террье мог открывать счет уже в середине первого тайма, но, замыкая прострел с фланга, попал в перекладину. Героями встречи суждено было стать другим.

И речь даже не про Франка Онора, открывшего счет после дежурной скидки Стива Мунье, а про центрбеков "Ренна". Дамьен Да Сильва и Наиф Агер небезупречны у своих ворот, но когда они приходят в чужую штрафную, это всегда остро. Сегодня "Брест" прочувствовал это на себе: 4 минуты хватило стопперам, чтобы перевернуть ход игры вспять.

Теперь у Да Сильвы и Агера по три гола в чемпионате - столько же, сколько и у основного центрфорварда "Ренна" Серу Гирасси. Неплохо для защитников, верно?

Касательно дел табличных, то там бретонцы с 18 очками догнали идущий вторым "Лилль", только у "Догов" еще остался матч в запасе. Впереди же лишь "ПСЖ" с 21 очком. "Брест", в свою очередь, остался в нижней части таблицы с 9 очками и наибольшим количеством пропущенных голов во всей лиге - сразу 20 в 9 турах.

Ренн. "Роазон-Парк"

"Ренн" - "Брест" - 2:1

Голы: Да Сильва, 66, Агер, 70 - Онора, 57

"Ренн": Гомис - Траоре, Да Сильва, Агер, Далберт - Леа Силики (Буриго, 67), Нзонзи, Террье (Гренье, 83) - Дель Кастильо (Юну, 67), Гирасси, Доку (Гбохо, 67)

"Брест": Ларсонье - Фуссурье, Шардоне, Дювернь, Перро - Онора (Шарбонье, 83), Белькебла, Мананга Мбок (Батоккьо, 90), Февр - Кардона (Ле Дуарон, 75), Мунье (Филиппото, 83)

Предупреждения: Далберт, 32 - Онора, 64, Перро, 72, Шарбонье, 90+2

Сумасшедший график не оставил от фирменной легкости "ПСЖ" и следа. Команде Томаса Тухеля пришлось буквально вымучивать каждую атаку в матче с "Нантом". И не всем игрокам удалось найти в себе скрытые резервы.

Например, Мойзе Кин лучше бы не выходил вообще - побродил пешком тайм и в перерыве был заменен. Тенью себя самого был и всегда активный Рафинья.

Дело могло еще осложниться, если бы Мозес Саймон попал по мячу, находясь перед пустыми воротами. Невообразимый промах. Африканец после него так и не оправился - через 10 минут повредил пах и был заменен.

У "ПСЖ" моментов было больше, но голы пошли только после перерыва. Конечно, игру сделал Мбаппе - как и всегда в этом сезоне. Сперва Килиан четко прострелил с фланга на ногу Эррере - и баск точно пробил в ближнюю шестерку. А спустя какое-то время Мбаппе еще и пенальти заработал, который сам же реализовал. Монстр, не иначе.

Потом у "Нанта" был свой пенальти, его привез юный Дагба, но на воротах у "ПСЖ" стоит другой монстр - и он удар Кадера Бамба отразил без проблем. Сарабия же подытожил превосходство гостей в концовке.

Так "ПСЖ" с 21 очком вышел на чистое первое место в чемпионате - по крайней мере, до завтра, когда свой матч сыграет "Лилль". Что касается "Нанта", то он остался в нижней части таблицы с 8 очками и матчем в запасе.

Нант. "Божуар"

"Нант" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Эррера, 47, Мбаппе, 65 (с пенальти), Сарабия, 88

"Нант": Лафон - Аппиа, Кастелетто, Абед, Траоре - Луза, Чиривелья (Туре, 73) - Коко (Огюстен, 73), Блас (Перейра де Са, 85), Саймон (Бамба, 25) - Коло Муани

"ПСЖ": Навас - Дагба, Данилу Перейра (Керер, 66), Дьялло, Баккер - Эррера, Гуйе (Маркиньос, 66), Рафинья (Курзава, 74) - Сарабия, Кин (Руис-Атиль, 46), Мбаппе (Фадига, 74)

Предупреждения: Блас, 32, Коко, 67 - Дагба, 80