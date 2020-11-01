Феноменальный Мбаппе. Нант - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

В 9-м туре Лиги 1 "ПСЖ" приехал в Нант и одержал еще одну легкую победу. Париж выглядел сильно уставшим из-за плотного графика, атаковал медленнее обычного, однако класс есть класс, а Мбаппе есть Мбаппе.

Именно Килиан стал героем встречи - сперва отметился голевым прострелом на ногу Андеру Эррере, а затем заработал и реализовал пенальти. Теперь у 21-летнего вундеркинда 7 голов в чемпионате - мало кто сомневается, что именно он в итог выиграет бомбардирскую гонку.

"Нант" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Эррера, 47, Мбаппе, 65 (с пенальти), Сарабия, 88