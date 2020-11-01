Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феноменальный Мбаппе. Нант - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
Дежурный разгром от чемпиона
В 9-м туре Лиги 1 "ПСЖ" приехал в Нант и одержал еще одну легкую победу. Париж выглядел сильно уставшим из-за плотного графика, атаковал медленнее обычного, однако класс есть класс, а Мбаппе есть Мбаппе.
Именно Килиан стал героем встречи - сперва отметился голевым прострелом на ногу Андеру Эррере, а затем заработал и реализовал пенальти. Теперь у 21-летнего вундеркинда 7 голов в чемпионате - мало кто сомневается, что именно он в итог выиграет бомбардирскую гонку.
"Нант" - "ПСЖ" - 0:3
Голы: Эррера, 47, Мбаппе, 65 (с пенальти), Сарабия, 88
Популярное сейчас
- Ворскла - будущий победитель УПЛ 2020/21. Подкаст Халат Милевского #6
- Чисора угостил Усика бургером после боя. Видео
- Усик - Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
- Лига 1. Ренн спасают защитники, а ПСЖ - Мбаппе
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО