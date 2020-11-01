Лига 1. Виейра и Антонетти на коне, Пюэль катится на дно

Пятое подряд поражение "Сент-Этьена", причем снова сухое. На текущем отрезке подопечные Клода Пюэля выглядят худшей командой во всей лиге.

Об игре и сказать особо нечего - на поле была лишь одна команда. "Монпелье" выглядел тяжеловато, боялся рисковать, но даже так создал три отличных шанса еще до перерыва. Молле и Лаборд свои возможности упустили, а вот Стефи Мавидиди с линии штрафной был точен.

"Сент-Этьен" мог спастись благодаря случайному шансу у Аушиша, но Адиль с 8-9 метров пробил в небеса.

"Монпелье" может быть доволен - у него теперь 14 баллов и вполне комфортная позиция в верхней части таблицы. А вот игру надо подтягивать - сегодня "Паладины" победили, прежде всего, благодаря слабости оппонента, который с 10 баллами откатился уже на 13-е место.

Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Монпелье" - 0:1

Гол: Мавидиди, 14

"Сент-Этьен": Мулен - Муэффек, Соу, Колодзейчак, Габриэл Силва (Суичи, 86) - Нею, Юссуф (Аушиш, 46), Камара (Ривера, 86) - Бенхедим (Буанга, 60), Амума, Хазри (Аби, 71)

"Монпелье": Берто - Самба, Педру Мендеш (Козза, 76), Конгре, Ойонго - Долли (Шотар, 69), Ферри, Молле (Джун, 63) - Мавидиди (Шкулетич, 77), Делор, Лаборд

Предупреждения: Хазри, 31, Амума, 51, Аушиш, 72 - Лаборд, 63, Долли, 68, Джун, 90+1

Такое впечатление, что 2:6 от "Байера" в Лиге Европы наставили "Орлят" на путь истинный. Команда наконец заиграла надежнее в защите и нашла свой ритм в контригре.

На поле "Анже" "Ниццу" выручили стандарты. Сперва Рони Лопеш отличился после идеальной скидки от Данте, а уже через 10 минут Лис-Мелу четко реализовал пенальти, назначенный за идиотский фол Поля Бернардони. Вратарь хозяев едва не оторвал соперника голову на выходе.

Это мог быть идеальный матч для Патрика Виейра, но в начале второго тайма Данте плохо приземлился и с диким криком схватился за левое колено. Пришлось уносить 37-летнего бразильца с поля на носилках. Хочется верить, что для ветерана это еще не конец, но может быть всякое. Дело смахивало на разрыв крестов.

В концовке Будауи забил третий после классической контратаки, чем добил интригу окончательно. После 9 туров у "Ниццы" 17 очков - и это 5-е место. "Анже" с 13 очками остался в середине таблицы.

Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Ницца" - 0:3

Голы: Рони Лопеш, 12, Лис-Мелу, 23 (с пенальти), Будауи, 77

"Анже": Бернардони - Мансо, И. Траоре, Тома, Думбия - Амаду (Кулибали, 76), Мангани - Кабо (Тиуб, 46), Фульжини (Шо, 84), Буфаль (Перейра Лаге, 76) - Дьони (Баокен, 67)

"Ницца": Бенитес - Лотомба (Аталь, 85), Робсон-Бамбу, Данте (Данилюк, 55), Пельмар, А. Камара - Рони Лопеш (Будауи, 67), Шнейдерлен, Лис-Мелу, Ренн-Аделаид (Дольберг, 67) - Гуири (Тюрам, 86)

Предупреждения: Бернардони, 22, Думбия, 35, Кулибали, 80, Тома, 87, Мангани, 90+1 - Робсон-Бамбу, 36, Рони Лопеш, 40

Опять не удалось "Дижону" победить - уже в девятый раз подряд в новом сезоне. Если это не катастрофа, тогда что?

Сегодня команда Стефана Жобара старалась, намного больше контролировала мяч, но опять почти ничего не создала. Первый тайм был таким, что его хочется выбросить из памяти навсегда. После перерыва у "Дижона" были удары Шейдлера и Мама Бальде, но первый пробил во вратаря, а выстрел второго чуть разминулся со штангой.

У "Лорьяна" тоже был момент, да еще какой - Йоан Висса не реализовал пенальти, назначенный за фол Аллагбе на Лорьенте. Надо сказать, рисовал форвард "Хеков" по полной, и где-то справедливо, что гола не случилось.

Глобально ничья не устроила обе команды - "Дижон" остался последним с 3 очками; "Лорьян" все еще возле зоны вылета с 8 баллами.

Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Лорьян" - 0:0

"Дижон": Аллагбе - Шафик (Музинга, 68), Экюэль Манга, Пансо, Буй - Мари, Лотоа (Папе Диоп, 58) - Мама Бальде, Ассале (Шуяр, 58), Эбимбе - Конате (Шейдлер, 84)

"Лорьян": Нарди - Деляплас, Лапорт, Гравильон, Морель - Буасгар (С. Диарра, 68), Монкондью (Лемуан, 74), Абергель, Висса - Моффи (Лорьент, 46), Грбич (Ле Фее, 68)

Предупреждения: Буй, 42, Аллагбе, 55 - Лемуан, 80

Возвращение на тренерскую скамью Фредерика Антонетти взбодрило "Метц". Вторую игру подряд команда провела четко и безошибочно, если не считать нервных последних минут.

Это удивительно, ведь "Ним" с 44-й минуты играл в большинстве - судья показал прямую красную Юдолю за подкат прямой ногой. Но это никак не сказалось на характере игры. За 90 минут хозяева раз ударили в створ ворот, а гости - 5.

Гол же был забит на старте матча, когда составы еще были равны: Маига разрезающей передачей вывел на ворота молодого Гуйе, и тот даже не обыграл, а оббежал защитника на пару с вратарем.

Благодаря еще одной победе "Метц" с 14 очками поднялся в верхнюю половину таблицы. "Ним", у которого 8 баллов, остался там, где и был - над зоной вылета.

Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Метц" - 0:1

Гол: Гуйе, 15

"Ним": Рейне - Бюрнер, Бриансон, Мартинес (Ариби, 67), Мигель - Рипар, До, Фомба, Элиассон - Ру (Денки, 67), Коне (Маюга, 67)

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Куяте, Юдоль - Ангбан (Делен, 46), Маига - Гуйе (Яд, 77), Булайя (Вагнер, 82), Чимбембе (Фофана, 46) - Нгетт (Лейя-Исека, 87)

Предупреждения: Ру, 40, Фомба, 45+4, Мартинес, 65 - Гуйе, 57, Сентонз, 90+3

Удаление: Юдоль, 44

Классическая битва за шесть очков закончилась победой коллектива Давида Гийона. И, надо сказать, хозяева на нее наиграли.

Матье Кафаро вспомнил, как умеет пробивать штрафные - в итоге мяч транзитом через штангу и вратаря "Страсбура" влетел в ворота. Еще через 4 минуты бельгийский защитник Фаэс забил после углового, выпрыгнув метра на два с половиной а-ля Криштиану.

"Страсбур" оперативно один гол отыграл благодаря пенальти, а вот дальше не пошло. У Ажорга были еще шансы забить, да и Хабиб Дьялло тоже разок пристреливался, но не срослось. Прямо проклятие какое-то - эльзасцы еще ни разу в XXI веке не побеждали на "Огюст Делоне".

Благодаря победе "Реймс" набрал 8 очков и впервые в сезоне поднялся из зоны вылета. "Страсбур" же там пока остается с 6 баллами.

Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Страсбур" - 2:1

Голы: Камара, 22 (автогол), Фаэс, 26 - Ажорг, 30 (с пенальти)

"Реймс": Райкович - Дюкуре, Фаэс, Абдельхамид, Фоке - Мбуку (Кутеса, 78), Мунетси, Бериша, Кафаро (Думбия, 66) - Дья (Драмме, 87), Сирхуйс (Э. Туре, 66)

"Страсбур": Камара - Лала, Симакан, Митрович, Качи, Кароль (Томассон, 58) - Сиссоко (Зохи, 76), Прчич (Уорис, 76), Бельгар - Айжорг, Дьялло

Предупреждения: Дьялло, 3 - Прчич, 73