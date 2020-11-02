Франция
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Ницца теряет Данте до конца сезона из-за серьезной травмы
Скорейшего возвращения!
Капитан "Ниццы" Данте Бонфим больше не сыграет в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
У бразильского ветерана диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Его ожидает долгий процесс восстановления, который займет не меньше семи месяцев.
Les nouvelles sont malheureusement mauvaises pour notre capitaine @dante_bonfim… #VamosDANTE !https://t.co/Wi3cdcxlpg— OGC Nice (@ogcnice) November 2, 2020
37-летний Данте защищает цвета "Ниццы" с 2016-го года. Его контракт истекает следующим летом.
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