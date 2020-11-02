Ницца теряет Данте до конца сезона из-за серьезной травмы

Капитан "Ниццы" Данте Бонфим больше не сыграет в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

У бразильского ветерана диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Его ожидает долгий процесс восстановления, который займет не меньше семи месяцев.

37-летний Данте защищает цвета "Ниццы" с 2016-го года. Его контракт истекает следующим летом.