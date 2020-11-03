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СМИ: Неймар готов подписать новый контракт с ПСЖ

Франция
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Он не верит в свое возвращение в Испанию

СМИ: Неймар готов подписать новый контракт с ПСЖ
UA-Футбол
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Бразилец Неймар готов подписать новую сделку с "ПСЖ". Об этом сообщает Marca.

Звездный форвард знает о финансовых проблемах "Барселоны", а потому не верит, что вице-чемпион сможет его подписать. Потому он готов обновить сделку с парижанами, которая истекает в 2022-м году.

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Интересно, что "ПСЖ" пока не спешит предлагать контракт бразильцу, пытаясь уговорить Мбаппе остаться в команде. Французский форвард хочет перейти в "Реал".

Неймар играет за "ПСЖ" с 2016-го года - забил 72 гола в 91-м матче.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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