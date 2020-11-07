Лига 1. Воскрешение Монпелье и великолепие Ди Марии

Впервые с незапамятных времен сыграл "Монпелье" в четыре защитника - и сразу комфортно победил. Сюрприз удался по полной - за всю игру "Бордо" нанес лишь один удар в створ ворот.

Хатем Бен-Арфа, к слову, в том эпизоде пробивал опасно, но Берто успел сложиться. В остальном же на поле была лишь одна команда. "Паладины" имели превосходство в центре благодаря креативу от Тежи Саванье, который и сам остро бил, и на форвардов умело загружал. В первом тайме Делор и Лаборд по разу сплоховали, находясь в удобных позициях.

Пришлось браться за дело Флорану Молле, который на старте второй половины без помех замкнул прострел от Лаборда. Еще один мяч ближе к середине второго тайма после отличной передачи Саванье провел Анди Делор и, тем самым, закрыл игру.

"Бордо" сегодня был неспособен даже на мяч престижа. У команды осталось 12 очков - и это место в нижней части таблицы. Касательно "Монпелье", то "Паладины" около зоны ЛЕ с 17 баллами, и это не предел мечтаний. Да, октябре команду накрыл жесткий кризис, но и на старте сезона, и сейчас она выглядит не слабее претендентов на медали.

10-й тур. Бордо. "Матмют Атлантик"

"Бордо" - "Монпелье" - 0:2

Голы: Молле, 49, Делор, 66

"Бордо": Костиль - Кватенг, Косельни, Пабло, Бенито - Башич (Адли, 62), Отавио - Зеркан (де Превиль, 62), Бен-Арфа, Уден - Маджа (Бриан, 61)

"Монпелье": Берто - Самба, Педру Мендеш (Козза, 90), Конгре, Ойонго - Саванье (Долли, 74), Ферри (Шотар, 81), Молле (Джун, 90) - Мавидиди (Ристич, 81), Делор, Лаборд

Предупреждения: Кватенг, 51, Пабло, 65 - Ферри, 32

Мойзе Кин выживает Мауро Икарди из Парижа. С такой игрой итальянца мужу Ванды Нары впору искать новое место работы, если, конечно, его не прельщает перспектива сесть в запас.

Сегодня ударив с неудобной позиции Кин забил важнейший первый гол в ворота "Ренна", который смял весь план гостей на игру и выбросил в мусорный ящик. Им пришлось раскрываться, и Ди Мария в контратаке моментально за это наказал эффектным парашютиком.

"ПСЖ" мог забить и больше, даже без Неймара и Мбаппе. "Ренн" играл высоко и предоставлял отличные зоны для контратак. Но сил у чемпиона не было. По ходу первого тайма сразу двое парижан - Тило Керер и Гана Гуйе - получили рецидивы и пошли отдыхать.

Но бретонцы этим воспользовались. За весь матч они не создали ни единого стопроцентного момента. Зато пропустили еще - Маркиньос накрыл соперника прессингом, а Ди Мария издали бахнул в нижний угол. Все гениальное просто.

Благодаря победе "ПСЖ" неожиданно легко укрепил лидерство в таблице, теперь у него 24 очка. "Ренн" пока остался третьим с 18 баллами и целым ворохом игровых проблем, который мешает команде обрести нужную стабильность.

10-й тур. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Ренн" - 3:0

Голы: Кин, 11, Ди Мария, 21, 73

"ПСЖ": Навас - Керер (Баккер, 36), Маркиньос, Дьялло, Курзава - Эррера, Паредес, Гуйе (Рафинья, 13) - Флоренци (Дагба, 46), Кин (Данилу Перейра, 61), Ди Мария

"Ренн": Гомис - Траоре, Да Сильва, Агер, Трюффер - Леа Силики (Гренье, 56), Нзонзи, Буриго (Юну, 67) - Гбохо (Террье, 56), Гирасси, Доку (Дель Кастильо, 79)

Предупреждения: Эррера, 4, Дагба, 49, Курзава, 86