Лига 1. Брест - Лилль 3:2. Непобежденных больше не осталось

"Лилль" был последней командой в Лиге 1, которая шла без поражений. Сегодня его серию прервал прыгнувший выше головы аутсайдер.

Разгром на "Сан Сиро" посреди недели показал мощь "Догов" всей Европе, но вместе с тем забрал у команды силы. Сегодня основа "Лилля" еле переставляла ноги, и лишь Бурак Йылмаз нашел в себе резервы, чтобы прибавить после перерыва. Остальные как ни старались, не смогли.

"Брест" же выдал лучший тайм во всем сезоне. Сперва по голу забили фулбеки - Пьер-Габриэль замкнул навес, а Ромену Перро удался отличный удар с левой по диагонали. Касательно же гола Кардоны, то это чистой воды шедевр. К слову сказать, не первый для Ирвина в сезоне. Ему бы еще обычные голы научиться забивать - и был бы топ-бомбардир.

"Лилль" спохватился после перерыва и предпринял симпатичный рывок, прежде всего, за счет активности вышедшего на замену Исаака Лихаджи - 18-летнего парня, на трансфере которого летом пыталась заработать марсельская мафия. Дело тогда вылилось в кучу арестов. Сегодня на "Франсис Ле Бле" Лихаджи показал, что за него стоило сражаться - скорость и техника у парня великолепные. Но "Брест" все равно выстоял. На последних минутах Йылмаз попал в штангу.

"Пираты" даже после этой победы остались в нижней части таблицы с 12 очками. "Лилль" же хоть и остался вторым с 19 очками, но отпустил "ПСЖ" уже на 5 баллов. Кажется, чемпионская гонка во Франции в очередной раз приказала долго жить.

Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Лилль" - 3:2

Голы: Пьер-Габриэль, 15, Перро, 19, Кардона, 42 - Йылмаз, 45 (с пенальти), 57

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Шардонне, Дювернь, Перро - Онора (Батоккьо, 83), Белькебла, Лан, Февр - Мунье (Шарбонье, 78), Кардона (Ле Дуарон, 78)

"Лилль": Меньян - Пье (Веа, 76), Жозе Фонте, Ботман, Брадарич (Рейнилдо, 46) - Иконе (Лихаджи, 46), Сумаре (Шека, 46), Ренату Санчеш, Бамба - Языджи (Дэвид, 66), Йылмаз

Предупреждения: Шардонне, 52, Мунье, 56, Ларсонье, 87, Фуссурье, 90 - Йылмаз, 45+3, Рейнилдо 63, Жозе Фонте, 90+4